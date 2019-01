Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a trecut in noul an de manE cu fosta so:ie, iar Bianca DrEgu"anu nu s-a lEsat mai prejos. Blondina nu a vrut sE lase ca despEr:irea de Alex Bodi sE o afecteze, astfel cE a plecat la munte, unde a petrecut panE in zori.

- Alex Bodi pare cE a dat-o uitErii dupE doar cateva zile de la despEr:ire pe Bianca DrEgu"anu. Fostul blondinei a petrecut noaptea dintre ani alEturi de fosta so:ie. Fanii BiancEi DrEgu"anu i-au sErit imediat in cap "i l-au certat pentru felul in care s-a comportat dupE despEr:ire.

- Indiferent de plaiurile pe care se aflE, Bianca DrEgu"anu rEmane o prezen:E care capteazE toate privirile in jurul ei! Blondina a pErEsit Romania, pentru o incursiune de basm alEturi de Alex Bodi, musculosul care a cucerit-o iremediabil.

- Acum douE sEptEmani, Bianca DrEgu"anu a fost vEzutE de paparazzii www.spynews.ro in compania unui milionar chinez, pe nume Ryan Feng, imediat dupE despEr:irea blondinei de Tristan Tate. De atunci, toatE lumea s-a intrebat care anume este legEtura dintre Ryan Feng "i frumoasa blondinE.

- Mai sunt doar cateva zile panE la plecarea BiancEi DrEgu"anu, in Asia. Frumoasa blondinE este nerEbdEtoare, dar i"i face "i pu:ine griji in legEturE cu aceastE nouE experien:E. Cu toate acestea, Bianca DrEgu"anu se simte norocoasE cE o are alEturi pe sora ei, Oana.

- Tristan Tate a ie"it din aten:ia publicului de cand s-a despEr:it de Bianca DrEgu"anu, insE este foarte activ pe re:elele sociale, acolo unde a dobandit notorietate prin prisma rela:iei cu blondina.

- }n mod oficial, Bianca DrEgu"anu nu ar dori sE considere povestea dintre ea "i Bodi Alex ca fiind ceva romantic. }nsE, pozele lor recente spun altceva. Cei doi sunt foarte tandri, iar asta se vede clar!