- Cristi Borcea a fost ridicat, vineri, de procurorii DIICOT. Locuinta sa a fost perchezitionata de procurorii DIICOT, intr-o cauza privind un grup infracțional specializat in evaziune fiscala și spalare a banilor

- Valentina Pelinel a devenit doamna Borcea dupa cinci ani de asteptare, scrie click.ro. Blondina s-a cununat religios duminica ( 30 septembrie) cu fostul actionar de la Dinamo, intr-o ceremonie de care se va vorbi mult timp de acum incolo. Citeste si Alina Vidican, MESAJ SURPRIZA pentru Cristi…

- De"i s-a cEsEtorit civil cu Valentina Pelinel, cea care l-a cucerit iremediabil, Cristi Borcea nu se grEbe"te sE i"i ducE proaspEta so:ie in luna de miere. Conform unor surse apropiate, fostul ac:ionar Dinamo a luat o decizie surprinzEtoare.

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au cununat civil in urma cu doua zile, iar acum se pregatesc sa ajunga și in fața altarului, iar nașii vor fi Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, și soția sa, Irina Nicolae, cunoscuta publicului de pe vremea cand canta in trupa A.S.I.A.…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au casatorit ieri, in secret. Cei doi au facut cununia civila, insa și-au dorit ca evenimentul sa fie unul discret, invitandu-și doar prietenii și familia. Mariana Vidican, mama Alinei Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea de care a divorțat in urma cu aproximativ…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea iși doresc nespus ca fiul lor, Milan, sa faca mișcare inca de mic. Micuțul practica un sport de apa, fiind foarte incantat. Cu doi parinți foarte atenți la imaginea lor și la forma fizica pe care o au, Milan, fiul Valentinei Pelinel și al lui Cristi Borcea este și…

- Alina Vidican inca nu vrea sa accepte nici dupa doi ani faptul ca a divorțat de Cristi Borcea și fostul acționar de la Dinamo este fericit in brațele Valentinei Pelinel, alaturi de care formeaza o familie fericita.

- Cristi Borcea si Valentina Pelinel au o relatie superba. Dupa ce fostul sef al lui Dinamo a fost eliberat din inchisoare lucrurile merg si mai bine intre ei, iar Cristi Borcea este indragostit pana peste cap de frumoasa blondina.