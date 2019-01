Adevăruri mai mult sau mai puțin știute despre economie Intentia a fost de a vedea linii directoare, de a trage concluzii si mai ales invataminte. Cine nu cunoaste istoria risca sa o repete. Si in acest demers, descoperim ca Romania, mai mica sau mai mare, s-a dezvoltat mai bine cu ajutorul capitalului strain. Si atunci cand am avut puseuri nationaliste, lucrurile au iesit prost. Ar trebui sa fie o lectie clara pentru momentul actual, in care avem din partea puterii un discurs acid la adresa grupurilor straine, o exacerbare a nationalismului. In cei 100 de ani am avut cateva urcusuri, dar prea multe coborasuri. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

