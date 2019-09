Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, de la ora 19.30, Orchestra Regala Concertgebouw din Amsterdam, dirijata de Tugan Sokhiev, va avea in program, la Sala Palatului, lucrari de Johannes Brahms, George Enescu, Piotr Ilici Ceaikovski. Adevarul.ro va transmite acest concert.

- In seria Mari Orchestre ale Lumii, de la ora 20.00, pe scena de la Sala Palatului, are loc, in aceasta seara, concertul Orchestrei Filarmonicii din Sankt Petersburg, condusa de dirijorul Vassily Sinaisky. In program: Concertul nr. 4 pentru pian si orchestra de L.v. Beethoven si Simfonia I de Gustav…

- Duminica, 15 septembrie, de ora 19.30, Orchestra Nationala a Radiodifuziunii Romane, alaturi de Corul Academic Radio, va interpreta opera "Peter Grimes" de Benjamin Britten. Concertul va fi condus de Paul Daniel, iar Ciprian Tutu este dirijorului corul. Adevarul.ro transmite, d ela 19.30, acest concert.

- Sambata, de la ora 19.30, in seria Mari Orchestre ale Lumii, la Sala Palatului, va evolua Orchestra Filarmonica din Oslo, dirijata de Vasily Petrenko, avand in program lucrari de Strauss, Enescu si Ceaikovski. Solist va fi violocelistul Johannes Moser. Adevarul.ro va trasmite acest concert.

- Orchestra Filarmonicii din Oslo, dirijata de Valery Petrenko, va concerta, in aceasta seara, de la 19.30, la Sala Palatului. In program, lucrari de Øyvind Torvund – (Lucrare orchestrala in prima auditie), Edvard Grieg si Bela Bartok. Solist va fi pianistul Leif ove Andsnes. Adevarul.ro va trasmite…

- Sambata, 7 septembrie, de la ora 19.30, in seria Mari Orchestre ale Lumii, la Sala Palatului, Orchestra Nationala a Frantei, dirijata de Ion Marin, va avea in program lucrari de Enescu, Ravel, Debussy. Solista va fi pianista Alexandra Dariescu.

- Orchestra Simfonica a Radiodifuziunii din Berlin, dirijata de Vladimir Jurowski, va concerta joi, de la 19.30, la Sala Mare a Palatului. In program, vor fi lucrari de Georg Katzer, Johannes Brahms si George Enescu. Solista va fi violonista Julia Fischer. Adevarul.ro va transmite, de la 19.30, acest…

- Luni, 2 septembrie, de la ora 20.00, in seria Mari Orchestre ale Lumii, la Sala Palatului, va evolua Orchestra Simfonica din Londra, dirijata Gianandrea Noseda, avand in program lucrari de Nikolai Rimski-Korsakov, Serghei Prokofiev si Dmitri Sostakovici. Solist va fi pianistul Denis Matsuev.