- Festivalul National de Teatru anunta cateva detalii in legatura cu spectacolele „Coriolanus”, in viziunea regizorala a lui Alexandru Darie – productie a Teatrului „L.S. Bulandra” din Bucuresti si „Ingeri in America”, pus in scena la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj de regizorul Victor Ioan Frunza.

- Echipa de producție a inceput filmarile pentru Moromeții 2, inca din luna septembrie a anului trecut, in aceeasi casa si in acelasi sat in care a fost turnat si primul film, in vara lui 1985 – Talpa, din judetul Teleorman. Mihai Bobonete a postat un mesaj pe contul de socializare, in care anunța premiera…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost intrebat, marti, la Adevarul Live, daca in opinia sa premierul Viorica Dancila poate face fata provocarii privind presedintia Romaniei a Consiliului UE, el raspunzand ca banuieste ca de foarte putine ori va avea ea ocazia si a repetat ca spera ca vom face…

- Asociatia Timisoara-Capitala Culturala Europeana organizeaza in perioada 14-23 septembrie proiectul ”Memoriile Cetații”, care va transforma 10 cartiere din Timișoara, pe o perioada de 10 zile, in spații de interacțiune intre artiști, comunitatea locala și turiști. Zece instalații arhitecturale temporare,…

- Festivalul National de Teatru (FNT) se va desfasura, pentru a patra oara consecutiv, sub Inaltul Patronaj al presedintelui Klaus Iohannis, informeaza UNITER intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. Aflat la cea de-a 28-a editie, FNT va avea loc la Bucuresti intre 19 si 29 octombrie…

- INTERVIU. Pentru al treisprezecelea an consecutiv, Alexandria gazduieste, timp de o saptamana, Festivalul National de Teatru Tanar Ideo Ideis. Organizatorii ineditului eveniment ne-au facut cateva recomandari pentru editia ce debuteaza luni, 6 august, si au povestit cateva dintre provocarile de care…

- A patra editie a Bucharest International Dance Film Festival se va desfasura in perioada 6 - 9 septembrie, in sase spatii din Capitala, informeaza un comunicat al organizatorilor, transmis joi AGERPRES. Tema editiei din acest an o reprezinta "[re]tracing" - urmele pe care timpul le-a lasat in vietile…

