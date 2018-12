Adevărul nespus despre plafonarea prețului la gaze. Vor câștiga rușii și ungurii Plafonarea prețului la gaze este o masura care nu se va reflecta in scaderea prețului gazelor naturale la populație in aceasta iarna, dar va determina superprețuri pentru gazele importate, arata asociația Energia inteligenta intr-o analiza a efectelor OUG pregatit de Guvern. „Gazul rusesc sau gazul unguresc va prelua o parte din marja de preț pe care pana la aceasta plafonare o dețineau gazele din producția interna (peste 60% din aceasta marja fiind venituri la bugetul de stat prin impozite, supraimpozite și dividende)”, spune expertul Dumitru Chisalita. In plus, plafonarea prețului gazelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

