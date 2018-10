Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Coalitiei pentru Familie, Mihai Gheorghiu, vine, de la ora 13.00, la Adevatul Live, pentru a discuta despre campania dusa in ceea ce priveste referendumul pentru familia traditionala, cine sunt sustinatorii Coalitiei si cine se opune demersului.

- Peste o suta de persoane protesteaza, la ora transmiterii știrii, in Piața Victoriei din Capitala, fața de referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii casatoriei, scrie Mediafax. Protestul se desfașoara sub sloganul "Iubirea nu se voteaza” și este organizat de Asociatia…

- Asztalos Csaba, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, intervine in dezbaterea referitoare la referendumul pentru modificarea articolului 48 din Constitutie. Desi a anuntat ca nu participa la referendum, seful CNCD demonteaza unul dintre principalele argumente impotriva…

- Referendumul pentru familie 2018, respectiv pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament – așa cum este denumit oficial, se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018. Se va putea vota intre orele 7.00 – 21.00. Referendumul pentru familie 2018 are la baza o inițiativa…

- Romanii s-ar putea prezenta la vot in weekend-ul 6-7 octombrie. Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, luni, ca legea de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie respecta dispozitiile constituționale. Dupa avizul CCR,…

- Mai multe organizatii neguvernamentale au solicitat luni premierului Viorica Dancila elaborarea unei ordonante de urgenta pentru introducerea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) la referendumul pentru modificarea Constitutiei.

- Referendumul privind modificarea Constitutiei ar putea avea loc in doua zile, sambata si duminica, 6 si 7 octombrie, potrivit unor surse politice. De asemenea, in judetul Olt ar putea avea loc duminica...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, intr-o emisiune TV, ca pentru social-democrati ”este fundamental” referendumul pentru redefinirea notiunii de familie si ca in viitorul apropiat vor declansa strangerea de semnaturi si pentru alte modificari ale Constitutiei. ”Este fundamental…