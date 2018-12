Stiri pe aceeasi tema

- Citeste in continuare previziunile pentru zodia ta! Horoscop dragoste Berbec Putina agitatie inaintea Craciunului si a finalului de an. Te incearca niste sentimente de ostilitate fata de niste persoane pe care le consideri obstacole in calea fericirii tale. Adevarul este ca nu-ti vor ajuta la nimic.…

- Jumarile de porc, numite in unele regiuni ale tarii jumeri sau jumere, nu lipsesc de pe masa romanilor in perioada Craciunului. Acestea nu sunt neaparat un aliment nesanatos!Uimitor, jumarile contin grasimi monosaturate, care sunt foarte sanatoase si chiar necesare organismului. Acestea iti…

- JUMARI DE PORC RETETA. Jumarile de porc, numite în unele regiuni ale tarii jumeri sau jumere, nu lipsesc de pe masa românilor în perioada Craciunului. Acestea nu sunt neaparat un aliment nesanatos!

- Proiectul ordonantei de urgenta privind amnistia si gratierea este aproape finalizat si va fi adoptat in ultima sedinta de Guvern de dinaintea Craciunului, sustin surse politice pentru Adevarul . Mai ramane ca Liviu Dragnea sa stabileasca limita...

- Aplicația, care le va permite utilizatorilor sa ia de indata legatura cu medicii lor, va fi disponibila incepand cu luna ianuarie a anului viitor, atat pe telefoanele Android, cat și pe cele cu iOS, ne informeaza Adevarul. Aplicația va conține o baza de date cu medici, aratandu-le utilizatorilor…

- Paul Wood este un barbat din California, care in urma cu cateva luni, a inceput sa se planga de dureri insuportabile de cap și amețeala. Un reputat chirurg din San Francisco i-a spus ca are o hemoragie...

- Dan Petrescu a declarat ca nu stie inca sigur daca va mai continua in China deoarece patronul s-a suparat pentru ca a primit o suspendare de sapte etape. "Arbitrul m-a dat afara. Patronul s-a suparat ca am luat sapte etape. Fotbalistic nu a avut ce sa-mi reproseze, dar s-a suparat ca am fost…

- S-a prezentat la spital cu dureri abdominale, iar in urma controlului, medicii au decis sa-i deschida stomacul. Ce au gasit i-a socat complet, chiar daca pacientul era cunoscut cu probleme psihice.