- Cand pui in balanța cariera și familia, uneori, balanța nu sta-n echilibru, ci inclina intr-o parte sau cealalta. In cazul Cristinei Rus, al Danei Nalbaru sau al lui Șerban Copoț, balanța a-nclinat in favoarea celor dragi, așa ca muzica a devenit un reper din trecut. Iata ce alte vedete au renunțat…

- Mirela Vaida a devenit mama pentru a treia oara la inceputul lunii aprilie. Vedeta TV ne-a povestit cum se imparte intre cei trei copii, dar și cum și-a revenit dupa naștere. "Cu trei copii e la fel de greu ca și cu doi, doar ca se mai adauga unul. Al treilea inca doarme și mananca, e silențios, unde-l…

- Genul asta de amabilitate continua luni (si chiar ani) in sir. In pofida intentiilor onorabile ale celor care iti ofera ajutorul (solicitat sau nu), in realitate nu toate sfaturile pe care le vei primi sunt utile sau inspirate. 1. „Orice mama se indragosteste instantaneu de bebelusul ei" Probabil…

- Membrii Congresului, printre care si 12 republicani, au aprobat rezolutia de respingere joi. Congresul va avea nevoie acum de o majoritate de doua treimi in ambele camere pentru a anula decizia lui Trump, un scenariu improbabil. Este pentru prima oara cand Donald Trump isi foloseste dreptul de veto.…

- Stefan Mandachi, suceveanul care a mobilizat Romania sa strige „#si eu” pentru constructia de autostrazi a conceput campania de informare cu ajutorul a doua firme din Bucuresti. Mandachi a declarat pentru „Adevarul” ca spera ca, la inaugurarea primului metru de autostrada din Moldova, programata pe…

- Grupurile dedicate show-ului matrimonial de la Kanal D au explodat la propriu dupa ce o imagine cu Andy de la „Puterea Dragostei” sarutandu-se cu o femeie insarcinata a devenit virala. Telespectatorii au fost șocați cand au vazut imaginea, insa adevarul este altul! Pe fangrupurile dedicate emisiunii…

- Simona Halep a decis sa renunțe la antrenorul belgian Thierry van Cleemput, imediat dupa ce a pierdut finala de la Doha. Oficial, motivul invocate a fost lipsa de chimie dintre cei doi. Adevarul, este cu totul altul.

