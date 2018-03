Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Guta a inceput sa frecventeze saloanele de infrumusetare, in ultima perioada. Mai mult, ea si avut multe postari pe retelele de socializare, dupa ce a trecut pragul acestor cabinete care i-au ridicat si moralul fostei sotii a lui Nicolae Guta. „Nu mi-am facut asa multe interventii. Mi-am facut…

- Trucurile de magie te lasa pur și simplu fara suflare? Ai vazut cu ochii tai cum se indoaie un obiect, doar cu puterea minții, sau cum o persoana poate levita timp de minute bune, chiar sub privirea ta nedumerita?

- EXATLON. Fanii nu ințeleg ce mai cauta Alina in emisiune. Pe rețelele online curg mesaje de indignare la adresa razboinicei. Cele mai multe comentarii la adresa ei sunt negative. Fanii show-ului fenomen de la Kanal D susțin ca Alina este cu doua fețe. „Adevarul este saraca Alina, ca se face din ce in…

- Probabil ati auzit teoria conspiratiei: „Facebook iti asculta microfonul ca sa stie ce reclame sa-ti puna in newsfeed”. Adevarul este ca nu are nevoie de asta, explica The Wall Street Journal.

- Rasturnare de situație intr-unul dintre cele mai mediatizate procese din showbizz. Confruntarea in instanța dintre fosta iubita a lui Nicolae Guța și ”Regele manelelor” s-a incheiat. De data aceasta cu 0-0 pentru combatanți! Sau, poate, 1-0 pentru Narcisa, dar in afara terenului de joc! CANCAN.ro, site-ul…

- Michael Schumacher se afla in perioada de recuperare dupa accidentul teribil pe care l-a suferit in decembrie 2013. Familia fostului pilot de Formula 1 a oferit rar detalii despre starea sa de sanatate. Recent, Sabine Kehm, managerul neamțului, a facut declarații in numele rudelor ex-campionului mondial.…

- Daniel Ionașcu a suferit un accident rutier, marți (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Barbatul a suferit mai multe leziuni la antebraț. El a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala. Cea mai buna prietena a victimei a spus adevarul despre starea de sanatate a barbatului…

- Un scandal de proporții a izbucnit saptamana trecuta, Lora și Liviu Varciu, ambii concurenți ai emisiunii Asia Express, ajungand sa se certe la cuțite. Dar nu sunt singurii pațiți! Oana Roman dezvaluie secrete din lumea reality-show-urilor TV azi, de la ora 15.00, in emisiunea Oana Punct Roman, difuzata…

- Telespectatorii au avut parte de o mega surpriza, in cadrul ultimei ediții a show-ului Exatlon Romania. O imagine in care Diana Bulimar sta intinsa pe pat, iar langa ea se afla un obiect ce seamana cu un telefon mobil, a starnit controverse in randul fanilor. Avand in vedere ca toți concurenții nu au…

- O multime de femei si-au facut publice fotografiile in incercarea de a demonstra ca nu kilogramele sunt cele care fac o femeie mai mult sau mai putin frumoasa. Adevarul din spatele fotografiilor cu abdomen perfect a fost expus pe retelele de socializare

- Cristina Fulgușin Mateiaș, o cunoscuta cantareața de muzica populara, s-a stins din viața zilele trecute, dupa ce a contractat un virus gripal. Fiica artistei a marturisit ca aceasta tușea de o luna și a refuzat sa mearga la spital. Se pare insa ca aceasta avea probleme mai mari de sanatate, la inima.…

- Dupa ce a parasit competiția Exatlon, Claudia Pavel a fost ținta neincetata a criticilor. Asta pentru ca telespectatorii au acuzat-o ca i-a stricat relația lui Catalin Cazacu. Sportivul avea acasa o iubita, iar apropierea dintre el și cantareața a ridicat multe semne de intrebare. Acum, la o luna dupa…

- Moartea Israelei este inca des dezbatuta, la fel cum a precizat și Mircea N. Stoian intr-un articol pe blogul sau personal. Jurnalistul a marturisit care sunt greșelile care au omorat-o pe Israela, iar una din acestea a fost ca și-a dorit publicitatea cu orice preț și orice risc. “Moartea tragica a…

- Israela Vodovoz a avut o avere frumușica, evaluata la suma de 50 de milioane de euro care va reveni copiilor acesteia. Asta pentru ca a divorțat de Liviu Arteni și a facut și partajul. Dar oare aceasta este suma corecta? Avocata ei a vrut sa lamureasca lucrurile o data pentru totdeauna și, din spusele…

- Aproape ca nu exista om sa nu fi avut cel putin o data senzatia de de deja. De altfel, sentimentul de deja vu este des intalnit si nu exista persoana care sa nu-l fi avut pana acum. Apare brusc, intr-un mod ciudat, si ofera senzatia ca ai mai facut un lucru, ai mai vazut un […]

- Reala sau nu, știrea despre alegerea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European, in decembrie 2019, va avea efecte pe plan intern. Nu atat in ce privește lupta electorala pentru un mandat la Palatul Cotroceni, cat pentru a da o ”dimensiune europeana” anumitor gesturi pe care le va face președintele…

- Oltin Hurezeanu de la Exatlon apare batut și plin de sange pe fața și pe maini intr-o imagine care face inconjurul internetului. Nu, Oltin nu a fost batut de nimeni, este o poza din ultimul film in care a jucat actorul inainte de a deveni concurent Exatlon. Inainte de a pleca in Republica Dominicana,…

- Un roman care are numele pe Facebook Dan Daff i-a impresionat pe internauți cu povestea care se ascunde in spatele acestei imagini. Barbatul fara adapost din fotografia articolului este din Belgia, iar totul s-a intamplat intr-o cafenea de acolo. Postarea conaționalului nostru a fost distribuita de…

- Siegfried Muresan ofera o alta perspectiva asupta vizitei lui Timmermans in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepresedinte al Comisiei sa...

- Filmarile pentru cel de-al cincelea sezon ,,Chefi la cuțite” au inceput deja, iar chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu s-au intors la masa jurizarii, unde zi de zi degusta preparate delicioase.

- Gina Pistol a fost plecata vreme de mai bine de o luna pentru emisiunea „Asia Express”. In cadrul unui interviu, prezentatoarea a dezvaluit din culisele show-ului, dar și care a fost primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns acasa, in Romania. Atat ei, cat și iubitului sau, Smiley, le-a fost greu…

- De aproape patru ani, Beyonce de Romaniaiși crește fetița singura. Și asta pentru ca Nicolae Guța iși aduce aminte rar de micuța Anais. Astfel, la ușa artistei și-au facut apariția reprezentanții de la Protecția Romaniei ca sa vada in ce condiții e crescuta fiica vedetei cu celebrul manelist. Mama lui…

- Nicolae Guța s-a desparțit de Cristina, insa nu a ramas prea mult timp fara iubita. Pe contul personal de socializare, cantarețul de manele a scris ca se afla intr-o relație sentimentala, fara sa ofere prea multe detalii. Prietenii virtuali ai artistului au fost extrem de incantați ca idolul lor și-a…

- Stirea ca o italianca în vârsta de 101 ani care a adus pe lume un bebelus sanatos a facut înconjurul internetului, dar nimic nu este însa ceea ce pare. Fotografia este reala dar povestea....

- Iubita lui Kamara l-a parasit pe artist in plin scandal cu soția sa, Oana, de care s-a desparțit. Madalina a vorbit plangand despre motivele pentru care fost nevoita sa ia aceasta decizie grea. ”A inceput atat de frumos, m-a luat totul prin surprindere si in urma evenimentelor care s-au petrecut nu…

- O tanara din Belgia a fost invitata la propria ei inmormantare si a avut un soc de proportii. Alaturi de alti tineri, aceasta s-a numarat printre persoanele alese sa isi vada propria inmormantare, desi e perfect sanatoasa si in floarea varstei. In momentul in care a inteles adevarul, insa, alaturi de…

- „Copiii ghetoului. Numele meu este Adam”, de Elias Khoury, aparut la Editura Polirom, spune povestea lui Adam Dannun care imigreaza la New York, incercand sa fuga de o dragoste distrusa de traumele psihologice provocate de ocupatia israeliana. „Adevarul” prezinta in premiera un fragment din romanul…

- Noi informatii ies la suprafata in cazul procurorului DNA, Eugen Stoina. Cel care a activat pana de curand in parchetul lui Kovesi se bucura de o reputatie cat se poate de proasta. Dupa ce a fost autorul unui accident de proportii in Capitala, Stoina a ajuns de urgenta la spital.

- Cornel Galeș a vorbit despre averea Ilenei Ciuculete, dar și despre relația pe care a avut-o cu regretata artista. Acesta susține ca intrei ei doi a fost „o dragoste matura” și, chiar daca a inșelat-o, lucrurile intre ei erau foarte clare și simple. „Lucrurile sunt foarte simple. Intre mine și Ileana…

- Miercuri, de la ora 19.00, la libraria Humanitas de la Cismigiu, se lanseaza romanul „Lebedele de pe Fifth Avenue”, de Melanie Benjamin, inspirat din fapte reale, care ofera o plimbare fictionala prin inalta societate newyorkeza a primelor decenii de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, avandu-i in…

- „Sapte ani buni” de scriitorul israelian Etgar Keret, in traducerea Ioanei Miruna Voiculescu, apare in colectia Memorii/ Jurnale a editurii Humanitas. „Adevarul” prezinta, in avanpremiera, un fragment din cartea lui Keret, despre care Mircea Cartarescu spune ca va fi „o mare bucurie pentru oricine iubeste…

- Miliardarul George Soros a donat peste 400.000 de lire din veniturile sale catre un grup numi ”Best for Britain”, al carui scop este sa convinga membrii parlamentului sa inverseze rezultatul Brexitului.

- EXALTON. Anda Adam sustine ca a fost o extrem de frumos in competitie, dar si foarte greu. "Aceasta competitie este extrem de dura si grea, nu este cum se vede la televizor. Fiecare detaliu conteaza extrem de tare in competitia asta. De cand m-am intors am auzit foarte multe variante. Este…

- In ultimele zile, milioane de oameni au distribuit un videoclip amuzant, in care „un soarece se bucura de o baie la fel de mult ca un om”. Cu toate acestea, inregistrarea ascunde, de fapt, o poveste extrem de trista. Viralul care a amuzat o lume intreaga nu este deloc ceea ce pare.

- In ultimele zile, un material video a amuzat milioane de oameni. Din pacate, in ciuda popularitatii de care s-a bucurat, viralul in care "un soarece se bucura de o baie la fel de mult ca un om" ascunde o poveste trista.

- O fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de Nutu Camataru si Florin Salam a devenit virala pe retelele de socializare. Cu scopul de a-l discredita pe Liviu Dragnea, presedintele PSD, imaginea a inceput sa circule in diferite grupuri de pe Facebook. Fotografia il arata pe Nutu Camataru care…

- Daca vezi imaginea nu iti dai seama ce se intampla cu fata ei! O tanara de 23 de ani din China trece prin clipe cumplite inca de acum multi ani. Xiao Yan sufera de o boala foarte rara. Este intalnita la unul din o suta de nou-nascuti.

- O fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de Nutu Camataru si Florin Salam a devenit virala pe retelele de socializare. Cu scopul de a-l discredita pe Liviu Dragnea, presedintele PSD, imaginea a inceput sa circule in diferite grupuri de pe Facebook.

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul CME ( VEZI AICI: PRO TV prin Tudor Chirila in spatele mobilizarii #REZIST. Ce interese are televiziunea nr.1 sa scoata romanii in strada si cine e “sforarul”…

- Partea colorata a ochilor se numeste iris si este facuta din doua straturi – epiteliu, stratul posterior, si stroma, stratul frontal. Epiteliu contine pigmenti de culoare inchisa, acele linii negre pe care unii oameni le au, in timp ce stroma este formata din fibre de colagen incolore. Cateodata stroma…

- Imaginea cu Andreea Mantea si Monalisa, fata din Pitesti care a murit de cancer la numai 26 de ani, i-a lasat fara cuvinte pe fani. Vedeta Kanal D si tanara s-au intalnit in urma cu aproape doi ani, iar asta e dovada.

- Cum s-a imbracat Nicolae Guța de Revelion. Daca fiica lui, Nicoleta și soțul acesteia au fost extrem de eleganți, manelistul a preferat sa poarte un trening și s-a pozat in picioarele goale. Dupa ce s-au fotografiat langa brad, cei trei au mers la un restaurant, unde au sarbatorit Revelionul. Alaturi…

- Cu o saptamana inainte de a incepe filmarile pentru cel de-al patrulea sezon al show-ului „Bravo, ai stil”, producatorii au anunțat plecarea unuia dintre jurați, invocand ca designerul și-a dorit desparțirea de trust. Se pare insa ca adevarul este altul. Razvan Ciobanu a fost dat afara de la „Bravo,…