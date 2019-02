Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a XII-a ediție a Targului de Nunți Ghid Mariaj, reprezinta o oportunitate pentru mirii anului 2019 in a-și completa agenda nunții, cu noi propuneri in planificarea și design-ul evenimentului lor. In cadrul acestui targ se reunesc oameni dedicați și specializați in “proiectarea nunții perfecte”.…

- Poate ca pana acum nu ai fost, dar ai auzit cu siguranța de el. Electric Castle, festivalul de cinci zile care are loc in fiecare vara la Castelul Banffy din Bonțida. Am stat de vorba cu Andi Vanca, Head of Communications la Electric Castle și am aflat detalii din culisele unuia dintre cele mai iubite…

- Dupa ce zilele trecute a confirmat divorțul de Hannelore, Bogdan de la "Insula Iubirii" a facut un nou live pe contul de socializare, unde a raspuns zecilor de mesaje primite din partea fanilor, curioși sa afle cand s-a produs de fapt ruptura dintre cei doi. Dupa experiența din Thailanda, Bogdan și…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a declarat, in cadrul unui interviu televizat, ca Antihristul va conduce lumea prin intermediul internetului. „Asadar, toate lucrurile conectate la internet reprezinta un pericol pentru credinciosi”. Mesajul a fost transmis de mai marele Bisericii Ortodoxe…

- Studiile arata ca persoanele care sunt nevoite sa stea pe scaun mare parte din timp sunt predispuse la dezvoltarea unor afecțiuni, de la cele de postura pana la boli grave asociate cu sistemele circulator, osos și muscular. Folosim scaune zilnic in viața noastra, fie la birou, fie acasa sau in alte…

- In acest material oferit de mireasa-perfecta.ro iți vom da cateva sfaturi referitoare la extensiile de par pentru cea mai frumoasa zi din viața ta. Alege un hairstylist bun, care știe sa lucreze foarte bine și care iți da sfaturi potrivite. Spune-i pentru ce vrei extensiile și cere-i opinia…

- In timpul competiției „Mireasa pentru fiul meu”, Traian și Corina au format un cuplu cu suișuri și coborașuri. In același stil au continuat și dupa incheierea acesteia, ajungand sa iși spuna „adio” de cateva ori. Așadar, nu e de mirare ca admiratorii se mai așteapta la inca un astfel de episod.