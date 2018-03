Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu desfasurat in Germania , dar ale carui concluzii pot fi aplicate cu usurinta oricarei tari europene, 80% dintre copiii cu varste intre 12 si 13 ani sunt posesorii unui smartphone cu acces la Internet, intre 10 si 11 ani – 71%, intre 8 si 9 ani – 38%, iar intre 6 si 7 ani – 12%.…

- Un vehicul special adaptat pentru a putea oferi condițiile necesare unor consultații stomatologice va ajunge in mai multe zone defavorizate și la o serie de centre de plasament din țara. La sfarșitul anului 2016, fundația Vodafone a decis sa se implice financiar in implementarea unui proiect inițiat…

- Dragoș Sasu și Ionuț Iordachescu, doi dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Romania, se afla in aceste zile in Afganistan, la baza romaneasca din Kandahar, acolo unde vor realiza o serie de reportaje despre militarii romani aflați in zona de conflict.

- Directorul sportiv al echipei nationale a Romaniei, Adrian Mutu, considera ca mijlocasul Ianis Hagi a facut bine ca s-a intors la FC Viitorul de la Fiorentina, unde nu a fost tratat cu seriozitate. "A facut foarte bine ca a plecat. Perioada cat a stat acolo i-a prins bine, dar el a fost considerat…

- Marea Pata Roșie a planetei Jupiter ar putea disparea. Are cele mai faimoase furtuni din Sistemul Solar, dar Nasa se teme ca Marea Pata Roșie de pe suprafața Jupiterului va disparea in urmatorii 20 de ani. Cand satelitul Voyager a aratat, in 1979, ca pata de pe Jupiter este de doua ori mai mare decat…

- Eventera, avand drept partener Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, organizeaza a doua expoziție de știința interactiva, „Laborator 2.0”, in perioada 1 martie – 30 aprilie, in sala de expoziții temporare a Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din Palatul Culturii Iași. Expoziția este…

- Biletul zilei Astazi avem un mix de fotbal și tenis pe biletul zilei. Din ”sportul alb” extragem pronosticul pe victoria Johannei Konta, in confruntarea cu Pavlyuchenkova din 16-imile turneului de la Dubai. Daca rusoiaca a pașit cu stangul in 2018, bifand o singura victorie in cele 7 meciuri…

- 652 din 3.500 de biologi si chimisti din Sistemul Sanitar public si privat au semnat un Memoriu, prin care le cer primului ministru, ministrului muncii, ministrului sanatatii si presedintelui Camerei deputatilor sa modifice grila noii legi de salarizare.

- Perechea Mihaela Buzarnescu/Alize Cornet (Romania/Franta) a fost eliminata, joi, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul Qatar Open. Buzarnescu si Cornet au fost invinse, cu 6-2, 6-7 (4), 12-10, de cuplul Andreja Klepac/Maria Jose Martinez Sanchez (Slovenia/Spania), cap de serie numarul…

- Lucian Onea, procurorul sef al DNA Ploiesti a sustinut o conferinta de presa in care a venit cu o serie de precizari dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a facut publice o serie de inregistrari care il vizeaza atat pe el cat si pe Mircea Negulescu. Acesta a declarat ca angajații instituției pe care o…

- Perechea Jaqueline Cristian/Tereza Mrdeza (Romania/Croatia), cap de serie numarul 3, a ratat, joi, calificarea in finala probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Launceston (Australia), cu premii totale de 25.000 de dolari.Cristian si Mrdeza au fost invinse in semifinale de favoritele…

- Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, cel care a trimis zilele trecute in spațiu cea mai puternica racheta din lume, a marturisit ca ii datoreaza succesul de care se bucura acum unei activitați pe care obișnuiește sa o practice inca de mic. Musk citește foarte mult, mai ales din domenii precum tehnologie…

- Napoli s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Benevento, ultima clasata, ajungand astfel la a saptea victorie consecutiva in actuala editie din Serie A. Gratie acestui succes, formatia pregatita de Maurizio Sarri ramane pe primul loc in clasament, cu un avans de un punct fata de Juventus Torino.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, iese la rampa dupa ce a refuzat sa participe la Digi24 la o dezbatere despre statul paralel. Tariceanu vine cu o serie explicații, spunand ca „vor ințelege cei care trebuie sa ințeleaga.”„Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere…

- Formatia Lazio Roma, adversara Stelei in 16-imile Ligii Europa, a remizat, miercuri, in deplasare, scor 0-0, cu echipa AC Milan, in prima mansa a semifinalelor Cupei Italiei. Stefan Radu a fost integralist la oaspeti si a primit un cartonas galben in minutul 27.Lazio a jucat in urmatoarea…

- Primaria municipiului Sebes vrea sa organizeze un referendum local prin care populatia sa fie consultata cu privire la cumpararea unui laborator mobil de monitorizare a calitatii aerului si a poluarii, investitia fiind estimata la peste 1 milion de lei. Decizia este luata dupa ce in ultimii ani in…

- Editura Club Romania lanseaza seria de lucrari "Caiete documentare-Club Romania", aceasta debutand cu un volum consacrat domeniului Energie, la care au contribuit experti din domeniu. "Seria de lucrari "Caiete documentare-Club Romania", care se lanseaza acum, cu un volum consacrat domeniului…

- Cuplul Irina-Camelia Begu/Monica Niculescu, cap de serie numarul 10, a fost invins, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-3, de perchea rusa Ekaterina Makarova/Elena Vesnina, cap de serie numarul 2, in semifinalele Australian Open.Castigatoarele ultimei editii a turneului de la Wimbledon s-au impus…

- Germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie 21, si americanca Madison Keys, locul 20 WTA si cap de serie numarul 17, vor disputa un meci din cadrul sferturilor de finala ale Australian Open, pe partea de tablou a Simonei Halep.Kerber a invins-o, luni, cu scorul de 4-6, 7-5, 6-2,…

- Agentia Italiana Antidoping a anuntat suspendarea pe un an a capitanului echipei Benevento, Fabio Lucioni, depistat pozitiv in septembrie 2017.Potrivit nadoitalia.it, suspendarea este valabila pana la 15 octombrie 2018, scrie news.ro. Citește și: UE interzice pungile de plastic! Cand…

- Tot politistii de investigatii criminale din Blaj l-au identificat pe un minor de 15 ani din Blaj, ca persoana banuita de furtul unui telefon mobil, fapta reclamata politei in luna noiembrie 2017. Minorul ar fi abordat, pe strada, un alt minor caruia i-ar fi cerut sa-i imprumute telefonul mobil pentru…

- In octombrie, afacerile cu masini au crescut cu 12,5% fata de octombrie 2016, iar serviciile prestate populatiei au avansat cu 19,4%. Afacerile cu masini au fost stimulate in 2017 de eliminarea timbrului de mediu pentru masinile second-hand, de la 1 februarie, ceea ce a adus la cresterea masiva…

- Sony a prezentat noua serie de televizoare 4K HDR OLED, incadrate la gama premium. Seria BRAVIA OLED A1 foloseste designul One Slate, imbinand calitatea imaginii oferita de ecranul cu tehnologie OLED si tehnologia Acoustic Surface, care permite redarea sunetului direct din ecran.

- Cagliari a postat un comunicat pe Twitter, delimitandu-se de tifosii care l-au facut sa se simta insultat. "Mulțumesc pentru gentilețea și cordialitatea mesajului", a replicat mijlocașul lui Juventus. Ultimul scandal cu tenta rasista din Serie A s-a incheiat cu o impacare. ...

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o 'serie de grave comploturi' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza France…

- Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, a invins-o, miercuri, cu scorul de 4-6, 6-1, 6-2, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 96 WTA, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de la Shenzen. In faza urmatoare, Begu va juca cu Timea Babos din Ungaria, locul 56 WTA…

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineața, la Secția 17 de Poliției, masura din cadrul controlului judiciar și nu a oferit prea multe informații despre acuzațiile grave care ii sunt aduse.

- Constantin Nica, 24 de ani, a jucat doar doua meciuri pentru Dinamo, fiind chinuit de mai multe probleme musculare, dar spune ca nu regreta revenirea in Romania și anunța ca roș-albii se lupta la titlu dupa cantonamentul de iarna. - Costi, nu prea ai apucat sa joci din cauza accidentarilor. Doar doua…

- Model atomic Exista aceasta neințelegere cum ca știința e alta cale de a afla „adevarul” și cum ca ar fi o alternativa (o alta perspectiva) la religie. Greșit. Știința nu e o disciplina spirituala ori o cale de evoluție spirituala. E o disciplina intelectuala care implica un set de metode, proceduri…

- Jurnalistii spanioli au facut un test cu noua Dacia Duster, in urma caruia au tras cinci concluzii pe care le-au facut publice.Publicatia Auto Facil a mers in Grecia pentru a testa noul Duster si a avut 5 concluzii pozitive despre modelul recent lansat de constructorul de la Mioveni, anunta…

- Ne apropiem de finalul anului calendaristic, iar o parte dintre cele mai importante campionate ale Europei vor lua pauza. Nu este si cazul Premier League, Serie A, sau La Liga, care vor continua sa ne incante zi de zi cu dispute de cea mai inalta calitate.A

- Andrei Vratskiy, fondatorul Tesla Club Rusia, unul dintre primii oameni din Rusia care si-a cumparat o Tesla Model S, a povestit intr-un interviu pentru revista Forbes despre neajunsurile unei astfel de masini, cat il costa intreținerea și ce s-a stricat in timp.

- Jurnalistul Liviu Avram a fost cel care a inceput o serie intreaga de demersuri pentru a afla ce facultate de drept a absolvit Eugen Nicolicea, in conditiile in care in CV-ul oficial de pe site-ul Camerei Deputatilor social-democratul nu a trecut decat ca a absolvit o facultate de drept, fara sa-i dea…

- "Viziunea bugetului pe care l-am prezentat in Parlament acum nu este noua, am prezentat-o in 2016, pe baza acestei viziuni am castigat alegerile. Am aplicat-o in acest an si vom continua aplicarea si in anii ce vin. Ne-am angajat ca vom obtine crestere economica de peste 5% care sa se regaseasca si…

- Legea salarizarii in sectorul bugetar, declarata prioritate zero a Ministerului Muncii, a starnit nemultumiri atat din partea sindicalistilor, cat si a opozitiei, desi a fost dezbatuta intens cu partenerii sociali, in prima jumatate a acestui an. Legea, intrata in vigoare de la 1 iulie,…

- O mama din Statele Unite a fost arestata de catre oamenii legii, dupa ce s-a descoperit adevarul in legatura cu fiul ei de doar opt ani, despre care spunea mereu ca e grav bolnav. Dupa ce l-a dus pe baietel la spital...

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema derapajelor antidemocratice din Polonia, unde dupa controversata reforma din Justiție a venit randul presei sa fie luata in colimator.Adevarul: Derapajele antidemocratice ale autoritatilor…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in primele zece luni din 2017, fata de perioada similara din 2016, atat ca serie bruta cu 11,8%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 12,7%, reiese din datele Institutului…

- Andor Sandor, reprezentant al Additional Woldwide Care Service LTD, cu sediul in Marea Britanie, sustine ca este detinatorul legal al drepturilor de proprietate intelectuala asupra „marcii" Parintele Arsenie Boca, inregistrata la Oficiul European de Proprietate Intelectuala (EUIPO), acesta cerandu-le…

- Whitney Kittrell, o tanara mama din Statele Unite, face totul ca sa le demonstreze copiilor ei ca sunt iubiti si protejati. Din pacate, ea isi creste baietelul si fiica de una singura, in urma divortului. Intr-o buna zi, baiatul i-a spus ca este trist din cauza ca n-are si el un tata cu care sa mearga…

- Plenul Camerei Deputatilor a dat unda verde luni incetarii unor interdictii pentru parlamentari, prin aprobarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 176 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii 144 2007 privind infiintarea…

- Dupa egalul surprinzator in fața celor de la Benevento, in etapa trecuta de Serie A, rossonerii au pierdut in ultimul meci din grupa D a Europa League, in fața celor de la Riejka, scor 0-2. ...

- Un muncitor roman din Germania, cazat in locuinta din Bergkamen incendiata in urma cu o saptamana, a declarat pentru „Adevarul” ca Politia germana ancheteaza inclusiv posibilitatea ca incendiul sa fi fost provocat de unul dintre locatarii casei.

- Experții avertizeaza ca o serie de produse de curațenie pot provoca boli fatale. Toate femeile folosesc la curațenia casei inalbitori sau dezinfectanți puternici, iar aceștia cresc riscul apariției unei boli pulmonare fatale cu 32%. Folosirea dezinfectanților puternici crește riscul dezvoltarii unor…

- Ca sa obții niște fonduri fie ele europene ori guvernamentale iți trebuie anumite aprobari locale care au in spate – studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, hotarari de consiliu, achiziții, licitații, și multe altele. Nu-i așa, doamna Alexandrescu? Cea care susțineti ca suntem intr-o mare…

- Lazio Roma (cu Stefan Radu integralist) a castigat cu 2-1 meciul disputat pe terenul celor de la Sampdoria (Serie A, etapa XV). Golul victoriei oaspetilor a venit in minutul 91, fiind reusit de Caicedo. In urma acestui rezultat, Lazio se afla pe 5 in Italia, cu 32 de puncte acumulate.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta un articol din cotidianul Adevarul in care sunt dezvaluite informații esențiale din cariera actualului președinte turc, Recep Tayyip Erdogan, dar și care este persoana de care acesta se teme cel mai mult in momentul de fața.Adevarul:…

- Primarul PSD al Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, la Realitatea TV, ca decizia de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei a fost luata in partid, motiv pentru care Gabriela Firea trebuia sprijnita, noteaza Adevarul.ro. Afirmatia lui Tudorache este in contrast evident cu cea a primariei…