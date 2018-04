Stiri pe aceeasi tema

- Un analist politic 'il pune la zid' pe seful PSD, Liviu Dragnea, caruia i s-ar pregati ceva. Totul a fost devoalat in direct la Realitatea TV. Consultantul politic Cozmin Gușa, care se afla zilele acestea la Washington, a declarat ca americanii cunosc foarte bine ispravile lui Liviu Dragnea, atat…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a publicat joi seara fragmente din jurnalul secret ținut de Elena Udrea și inmanat acestuia. In cele 8 pagini publicate din jurnalul Elenei Udrea se menționeaza și numele a mai multor jurnaliști care erau apropriați de fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea. Aceștia sunt…

- Cel mai mare festival de muzica din Romania se desfasoara intr-o zona semicentrala a Clujului, scenele pe care urca artisti de top din toata lumea fiind relativ aproape de locuintele oamenilor. Peste 1.200 de persoane au semnat, in august 2017, o petitie online prin care cer mutarea festivalului Untold…

- Sorin Ovidiu Vintu anunta, printr-o postare pe Facebook, ca operatiunea prin care a ajuns la inchisoare si prin care Sebastian Ghita a devenit patronul Realitatea, ar fi fost conceputa de directorul SRI din acel moment, George Maior, si de prim-adjunctul sau, Florian Coldea, la ordinele presedintelui…

- Elena Udrea, despre noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Fostul ministru Elena Udrea a avut o noua reacție, dupa noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea infirma zvonul conform caruia ar fi vrut sa preia postul Realitatea TV, spunand ca Sebastian Ghița e…

- Pe 27 Martie 2018, consfințind voința romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, Basarabia se unea cu Patria-Mama-Romania! Actul Unirii repunea in drepturile existenței sale firești Națiunea Romana, teritoriul samavolnic desparțit din Trupul Țarii, revenind intre granițele naturale. Nu este doar un…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a scos la iveala noi amanunte incendiare din trecutul politic al Romaniei in interviul video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. Ghita sustine ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi l-ar fi indemnat sa preia Realitatea TV de la Sorin Ovidiu Vantu. Mai mult, fostul…

- Judecatoarea Maya Teodoriu, numita de PSD la Curtea Constitutionala doar pentru un rest de mandat, a insistat ca Parlamentul sa modifice Legea de functionare a CCR, astfel incat sa aiba dreptul la un nou mandat, de aceasta data interg, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Cel care i-a sarit…

- Detinutii care au fost inchisi incepand cu 24 iulie 2012 si care au fost eliberati pana la data intrarii in vigoare a Legii recursului compensatoriu, 19 octombrie 2017, vor primi despagubiri, potrivit unui anunt facut de ministrul Justitiei. "Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem…

- Articolul la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii prevede ca CSM primeste atributii de numire si revocare a conducerii ICCJ, iar presedintele Romaniei este eliminat din procedura si se va corela cu Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, unde se va propune eliminarea…

- Dan Voiculescu se apara dupa ce a fost acuzat ca se intalnea cu Maior și Coldea, susținand, intr-o postare pe blogul sau ca Rareș Bogdan, moderator la Realitatea TV, a avut intalniri cu persoane din conducerea SRI. Schimb de replici, la distanța, intre Cozmin Gusa, patronul Realitatea TV, si Dan Voiculescu,…

- Cozmin Gusa, patronul Realitatea TV, si Dan Voiculescu, patronul Antena 3, isi trimit mesaje dure de la distanta, dupa ce Sebastian Ghita a afirmat, in direct la emisiunea lui Gadea, ca Voiculescu se intalnea cu Maior si Coldea. Dupa ce Voiculescu le-a solicitat, printr-o postare pe blog, lui Ghița…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a comentat, exclusiv la Realitatea TV, declaratiile facute de fostul premier Victor Ponta despre Liviu Dragnea: "Victor Ponta a mintit foarte mult timp, dar a inceput sa spuna adevarul".Intrebat daca exista posibilitatea de a fi reale informatiile facute publice…

- "Nu am fost niciodata la SRI sa ma vad cu Maior. Cu Coldea, am avut o singura intalnire", a spus consultantul politic Cozmin Gusa, la Realitatea TV. Acesta a comentat declaratiile lui Sebastian Ghita despre apropiatii sefilor SRI.Sebastian Ghita a spus recent ca Dan Voiculescu era un apropiat…

- "Nu am fost niciodata la SRI sa ma vad cu Maior. Cu Coldea, am avut o singura întâlnire", a spus consultantul politic Cozmin Gusa, la Realitatea TV. Acesta a comentat declaratiile lui Sebastian Ghita despre apropiatii sefilor SRI.

- In primele doua luni ale anului 2018, in urma serviciilor oferite de salariatii AJOFM Mehedinti, au fost incadrati in munca 772 someri, din care 258 femei. In functie de diferite criterii, structura numarului de someri angajati in perioada ianuarie-februarie 2018 se prezinta astfel: 486 cu domiciliul…

- Consultantul politc Cozmin Gusa a vorbit la Realitatea TV despre interviul lui Sebastian Ghita si despre implicatiile si consecintele acestui eveniment. "As vrea sa impart in doua comentariul meu. Primul este cel legat de acest interviu - eveniment al lui Sebastian Ghita, iar cel de-al doilea este…

- Consultantul politc Cozmin Gusa a vorbit la Realitatea TV despre interviul lui Sebastian Ghita si despre implicatiile si consecintele acestui eveniment. "As vrea sa împart în doua comentariul mei.

- Primul interviu video cu Sebastian Ghita dupa fuga fostului deputat a dezvoltat un scandal imens. Pe langa dezvaluirile fostului deputat fugit din Romania la finalul lui 2016, interviul a declansat si un scandal de presa. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, jurnalistul Ion Cristoiu…

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat, la Belgrad, un interviu filmat peste patru ore lui Ion Cristoiu.

- Narcisa Iorga a afirmat, in emisiunea ”Talk News” cu Denise Rifai, de la Realitatea TV, ca ”Pana acum nu mi s-a parut ca dl Manda nu ar fi transmis suficient de transparent comparativ cu alți președinți ai comisiilor SRI de pana acum, ce s-a discutat in Comisie. Eu nu cred ca generalul Coldea va…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- Amploarea cunoscuta in ultima vreme de fenomenul fake news in mediul online subliniaza stringenta dezvoltarii unor noi mecanisme de combatere a minciunii si a dezinformarii, se arata intr-un nou studiu. In lucrarea intitulata "Stiinta stirilor false", publicata recent in revista Science, cativa…

- Cozmin Gușa a fost acuzat de Sorin Ovidiu Vantu ca i-a furat Realitatea TV, numindu-l escroc și parazit! Gușa, acționar la televiziunea de știri, alaturi de Maricel Pacuraru, a dezvaluit, la B1 TV, ca toate actele preluarii Realitatea TV se afla la DNA.”A avut și vremuri mai bune, ca sa viu…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- Presedintii Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic au fost intrebati, joi, in conferinta de presa comuna de la Palatul Cotroceni, daca au discutat despre urgentarea extradarii fostului deputat Sebastian Ghita, prins la Belgrad in urma cu aproape un an. Presedintele Serbiei a spus ca nu are date despre acest…

- Prim-vicepreședintele CE Frans Timmermans a tras un semnal de alarma in timpul intalnirii cu membrii Comisiei Iordache. El a avertizat ca va pastra Mecanismul de Cooperare și Verificare in domeniul justiției (MCV) dupa 2019, fara nicio ezitare, daca va fi cazul si a subliniat ca oamenii obișnuiți…

- Anuntul ministrului Justitiei privind demararea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA este mai degraba o furtuna intr-un pahar cu apa, iar situatia nu se va transa la acest nivel, este de parere analistul politic Cozmin Gusa.Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, analistul…

- Cozmin Gusa a declarat joi seara, in direct la B1 TV, ca Sorin Ovidiu Vintu nu i-a vandut niciodata Realitatea lui Elan Schwartzenberg, actele fiind conditionate de plata unor sume foarte mari de bani, iar tranzactia nu a avut loc.

- Elan Schwartzenberg și-a facut apariția, dupa mulți ani, la o televiziune din Romania! Fostul soț al Mihaelei Radulescu, fugit in Israel de teama DNA, a facut o serie de dezvaluiri explozive, la B1 TV, despre modul in care i-a fost luata Realitatea TV.Cu mandat internațional de arestare pe…

- Anuntul ministrului Justitiei privind demararea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA este mai degraba o furtuna intr-un pahar cu apa, iar situatia nu se vor transa la la acest nivel, este de parere analistul politic Cozmin Gusa. Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, analistul…

- 'Concluzia dupa aceasta analiza (n. r. - raportul asupra activitatii manageriale a DNA) nu putea sa fie altceva decat concluzia ministrului, dar eu raman sceptic ca urmatorul pas va fi revocarea procurorului-sef al DNA. Presedintele Iohannis acum cateva zile a spus ca el nu are niciun motiv pentru…

- Analistul politic a declarat ca n-a fost absolut deloc surprins de anuntul ministrului Justitiei. "Mi se pare o furtuna intr-un pahar cu apa, sau poate cei care aveau sperante de la judecatorul Tudorel Toader ca s-ar putea sa fie judecator o fi o dezamagire, eu nu aveam mari asteptari de la judecatorul…

- Florian Walter vorbeste de un santaj la Crin Antonescu. Ce spune fostul presedinte al PNL Omul de afaceri Florian Walter, patronul Romprest, discuta cu procurorul Mihaela Iorga Moraru despre o mare acțiune de șantaj, careia i-ar fi cazut victima Crin Antonescu. Potrivit stenogramelor depuse la…

- Daca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu va fi revocata din funcție, Liviu Dragnea va avea mari probleme in partid, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa, care a explicat, la Realitatea TV, de ce caștigator in urma acestui scandal care implica Direcția Anticorupție este nimeni altul decat…

- Noi inregistrari exclusive ale unei discuții dintre Vlad Cosma și Mircea Negulescu, difuzate de Realitatea TV! In urma cu aproximativ doi ani, fostul deputat PSD, Vlad Cosma, il informa pe Mircea Negulescu cum are de gand Sebastian Ghița sa „scape” de dosarele penale deschise pe numele sau, facand…

- Guvern - zero, Parlament - minus, justitie nu stim daca mai avem. Asta este starea noastra de astazi. Este semnalul de alarma tras de Cozmin Gusa, invitat la emisiunea &"Jocuri de Putere&", de la Realitatea TV.

- Lucrurile sunt aparent clare in momentul de fața. Avem inregistrarile filmate ale deputatului Vlad Cosma, condamnat in prima instanța la 5 ani, declarațiile surorii lui, Andreea Cosma, notar, ale lui Sebastian Ghița, pangerea penala a lui Vlad Cosma catre Parchetul General, inregistrata in 9 februarie…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat luni dimineața la dezvaluirile incendiare ale fostului deputat PSD, Vlad Cosma, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a…

- Vești nu tocmai bune pentru Lavinia Șandru! Motivul?- Aceasta nu mai are, din acest an, emisiune la postul de știri Realitatea TV. Dupa ce a fost pe post pana la sfarșitul anului trecut, la jumatatea lui decembrie, Lavinia Șandru nu a mai revenit pe canalul deținut de Cozmin Gușa.

- Declara doamna Gabriela Dobrota, vicepreședinte al PMP Romania Ați participat, doamna vicepreședinte, la lucrarile unui nou Consiliu Național al PMP… Era normal, nu? La Sinaia, vineri, 2 februarie, ne-am intalnit, din nou, toți membrii Consiliului Național, in frunte cu președinții Traian Basescu și…

- Liviu Dragnea a transformat PSD in propriul sau partid, un partid in care doar ce spune el si oameni ca el mai conteaza, in care membri de calitate au fost marginalizati sau eliminati, afirma analistul politic Cozmin Gusa. "In PSD a ajuns sa fie un titlu de glorie sa spui ca esti parvenit si needucat.…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a declarat, joi seara, la Realitatea TV ca informațiile despre posibila colaborare a jurnalistului Catalin Tolontan cu Securitatea creeaza o situație neplacuta pentru mass-media

- ”Aș vrea sa spun o analiza foarte scurta, ca fost politician, nu ca analist politic, in mai multe puncte. In context: Președintele Iohannis s-a convins anul trecut cand, in tot demersul sau pentru apararea justiției, este tradat de catre PNL. In PNL sunt oameni la fel de vinovați ca cei…

- Analistul politic Cozmin Gusa a comentat, la Realitatea TV, gestul provocator al unor extremisti maghiari, care au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag secuiesc.

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa privind criza interna din PSD și a eventualelor mutari pe care le-ar pregati cele doua tabere in ședința de maine a conducerii partidului.realitatea.net: Consultantul politic Cozmin…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a afirmat ca au fost facute, sambata, o serie de declaratii, unele in exclusivitate la Realitatea TV, care care sa pot sa explice cam se ce intampla in PSD. "Am cinci concluzii despre ceea ce s-a intamplat in ultimele zile in PSD. Un lucru important, PSD-ul a devenit…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului Klaus Iohannis ar trebui sa ia, macar acum, o pozitie fara echivoc referitoare la "influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra Justitiei". "Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al…

- Cozmin Gușa a explicat, intr-o intervenție la Realitatea TV, de ce nici Gabriela Firea, nici Calin Popescu Tariceanu nu pot fi prezidențiabilii PSD.Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu sunt vehiculați drept prezidențiabili, dar nu au șanse sa fie nominalizați, spune Cozmin Gușa. Citește…