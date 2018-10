Stiri pe aceeasi tema

- Petrec mult timp impreuna, in care se descopera unul pe celalalt, insa, deocamdata, niciunul dintre ei nu iși asuma faptul c-ar forma un cuplu. In urma cu cateva ore, Alex Bodi a transmis un mesaj subliminal… pentru Bianca Dragușanu. Fanii celor doi s-au bucurat nespus cand au vazut imaginea. Citește…

- La doar o zi dupa ce Bianca Dragușanu a fost fotografiata de paparazzi in timp ce se ținea de mana cu Alex Bodi, prieteni apropiați de-ai focoasei blonde rup tacerea despre cat de serioasa este de fapt, relația dintre cei doi. Mai mult, una dintre surse a dezvaluit ca fosta prezentatoare TV se pregatește…

- Bianca Dragușanu agita foarte tare spiritele in ultima perioada, dupa relația tumultoasa pe care a avut-o cu Tristan Tate, blondina a aparut in compania mai mltor barbați puternici financiar, despre care a declarat ca nu are nicio relație de natura sentimentala. Recent, imaginile in care apare ținandu-se…

- In urma cu cateva saptamani, Bianca a fost implicata intr-un scandal monstru in trafic. Incidentul a avut loc chiar in centrul Capitalei. Vedeta ar fi executat o manevra care l-ar fi enervat la culme pe un șofer, care și-a ieșit efectiv din minți. Scenele șocante au avut loc in urma cu cateva saptamani,…

- Bianca Dragușanu și-a „alertat” fanii cu o serie de postari in care un barbat, așezat in genunchi, pare ca o cere in casatorie. Vedeta a avut grija sa-i acopere fața misteriosului pretendent la inima ei. Blondina se afla la Mamaia, unde profita de zilele calduroase alaturi de o prietena foarte bune.…

- Bianca Dragușanu a vorbit recent despre relația ei cu britanicul Tristan Tate, intr-o emisiune tv. Vedeta a marturisit ca are o relația absolut normala cu iubitul ei, cu suișuri și coborașuri, dar ca este foarte fericita in acest moment. Bianca Dragușanu și Tristan Tate sunt impreuna de trei luni. Blondina…

- Daca pana acum Bianca Dragușanu rupea cluburile din Capitala in doua, lucrurile par ca s-au schimbat radical. Focoasa blondina a renunțat la viața de noapte și acum petrece serile alaturi de fiica ei.(CITEȘTE ȘI: MILIONARUL IRINEL COLUMBEANU & PUȘTOAICA ȘI-AU SPUS ”BYE, BYE!”) Toata lumea știe ca Biancai…

- Pentru scaunul de prezentatoare al show-ului matrimonial “Te vreau langa mine” s-a dat “o lupta crancena”, dupa ce Bianca Dragușanu și-a incheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D. Andreea Mantea a avut o adversara cu experiența și cu numeroși fani aflați atat in țara, cat și in strainatate.…