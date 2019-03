Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile speciale ale functionarilor parlamentari ar putea creste! In cazul secretarului general al Camerei Deputatilor, suma poate depasi 16.000 lei. In plus, unii șoferi ai parlamentarilor ar putea ajunge la pensie cu un venit mai mare decat cel din salariu. Florin Iordache, Serban Nicolae si Eugen…

- PNL a depus, in urma cu cateva saptamani, in Parlament, o initiativa legislativa care prevedea eliminarea tuturor pensiilor speciale. In urma unor discutii cu asociatii ale militarilor, liberalii semnatari ai proiectului au decis sa il modifice, astfel incat pensiile militare sa fie pastrate. Pe de…

- Senatul a adoptat, luni, tacit, un proiect legislativ initiat de parlamentarii PSD Florin Iordache, Serban Nicolae si Eugen Nicolicea, prin care pensia speciala a functionarului public parlamentar se actualizeaza cu majorarea salariului de baza.

- Senatul a adoptat, miercuri, tacit, un proiect legislativ care prevede anularea pensiilor speciale ale mai multor reprezentanți, precum, Avocatului Poporului, deputaților și senatorilor, diplomaților dar și ale personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecatorești.Proiectul legislativ…

- Senatul a adoptat tacit, miercuri, un proiect de lege care abroga prevederile cu privire la pensiile speciale ale parlamentarilor, diplomatilor, functionarilor parlamentari, personalului auxiliar din instante si...

- Pensiile ar trebui sa se bazeze strict pe contributivitate, iar cine doreste o pensie mai mare ar trebui sa isi mai ia un job si sa isi creasca veniturile, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, miercuri seara, la un post de televiziune. "E un sistem pe care nu il gestioneaza ministrul Muncii.…

- Senatorul Serban Nicolae, impreuna deputatii Florin Iordache si Eugen Nicolicea (toți PSD), solicita majorarea pensiei speciale a parlamentarilor proportional cu cea a salariului. Cele trei personaje controversate au inițiat pentru asta un proiect de lege. Proiectul a obținut mai multe avize deja și…

- O propunere legislativa initiata de trei pesedisti, renumiti pentru controversele pe care le-au iscat de-a lungul timpului – senatorul Serban Nicolae si deputatii Florin Iordache si Eugen Nicolicea, solicita majorarea pensiei parlamentarilor proportional cu cea a salariului.