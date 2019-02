Adevărul despre pensiile speciale. Ce spune ministrul Muncii ”Ce pot sa va spun cu certitudine, nu toate pensiile speciale sunt la acele cuantumuri care sunt aruncate in dezbaterile publice. Mai mult de atat, aceste legi au fost votate in Parlament, noi ca și Guvern le punem doar in aplicare. Problema este in felul urmator. Știm cu toții ca o perioada lunga de timp, in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in cadrul Ministerului Apararii Naționale. in cadrul Ministerului Justiției chiar, salarizarea acestor oameni nu a fost bazata și nu a fost purtatoare de contribuții. Daca ar trebui in acest moment sa trecem la un astfel de sistem nu am avea ce contribuții… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

