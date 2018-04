Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca specialiștii ii acuza in termini duri pe cei de la CFR Cluj pentru faptul ca sacrifica spectacolul in detrimental rezultatelor, Ciprian Deac, mijlocașul ardelenilor a declarat ca cel mai important in acets moment este titlul. Deac s-a aratat mulțumit de punctual obținut de CFR Cluj la Craiova…

- CS „U” Craiova și CFR Cluj au terminat nedecis, scor 0-0, derby-ul rundei a III-a din play-off-ul Ligii I. Miza uriașa pe care cele trei puncte au avut-o și-a pus amprenta asupra evoluției celor doua echipe care s-au anihilat reciproc, sacrificand spectacolul. Oltenii au reușit sa trimita primul șut…

- O femeie a reusit sa se faca de ras si sa obtina divortul dupa ce i-a dat o poza. Sotul a plecat cu munca, in strainatate. Urma sa fie plecat timp de cateva saptamani intr-o calatorie de afaceri. In tot acest timp, a stat de vorba cu sotia lui prin intermediul aplicatiei WhatsApp. In una […] The post…

- Fiul milionarului Dan Adamescu, Alexander Adamescu, mai primeste o lovitura exact in perioada in care a fost arestat la Londra. Carmen Adamescua castigat in instanta 62,5% din averea milionarului decedat anul trecut, din postura de vaduva mostenitoare.Stire in curs de actualizare.

- O vedeta cunoscuta de peste hotare a marturisit public problema de sanatate pe care o are. Declarația ei vine dupa ce timp de 25 de ani a ținut secret diagnosticul primit in adolescența. Fanii vedetei i-au trimis o mulțime de mesaje de susținere. Jenni Falconer, o prezentatoare Regatul Unit al Marii…

- Detalii șocante ies la iveala despre tripla crima de la Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat mortal soția și cei doi copii, luni noapte, iar marți s-a predat polițiștilor. Anchetatorii au refacut filmul tragediei din apartamentul din Brașov. Florin Mircea Buliga a avut un comportament normal…

- Moartea lui Vasile Turcu șoca, in urma cu un an, pe toata lumea. Fostul acționar al lui Dinamo a incercat sa se sinucida, dar a mai supraviețuit opt zile in spital. In dimineața zilei de 9 martie 2017, Bogdan Oprița, purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, facea anunțul care așternea tacerea in…

- Concurenții incep sa simta presiunea din ce in ce mai tare! Lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro și titlul de fermierul anului devine mai apriga. Strategiile iau locul prieteniilor formate in ferma și vedetele s-au imparțit in doua tabere. Dupa plecarea Narcisei Suciu, un nou fermier șef va…

- Pe vremea cand il interpreta pe Frankfurt din „Vacanța Mare”, Iulian Ilinca era recunoscut de oameni pe strada și era personajul preferat al multora. El a devenit celebru cu replica „Te sparg, sa moara mama!”. De cațiva ani, de cand a incheiat colaborarea cu „Vacanța Mare”, actorul nu a mai aparut in…

- O imagine in care apare sosia lui Nicolae Guța s-a viralizat pe rețelele de socializare. Individul care a postat imaginea a fost șocat de asemanarea dintre manelist și cel infațișat in fotografia cu pricina. „Filipinezii au și ei un Guța”, a scris barbatul in dreptul pozei. In imagine apare un barbat…

- Necazurile par sa nu se mai termine pentru “Regele veiozelor”. Dupa ce a fost condamnat la 23 de ani de inchisoare pentru uciderea polițistului Gheorghe Ionescu, Abdullah Ataș și-a pierdut toata averea, iar afacerile lui urmeaza sa fie executate de 19 banci, pentru o datorie de patru milioane de euro,…

- Drama fara margini intr-o familie din Cluj. Copilul lor de doar 14 ani a fost spulberat de o ambulanța care era in misiune. Din nefericire, din cauza handicapului pe care il avea, tanarul nu a auzit ambulanța. Salvarea avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune, pentru ca se grabea sa ajunga…

- EXATLON. Fanii nu ințeleg ce mai cauta Alina in emisiune. Pe rețelele online curg mesaje de indignare la adresa razboinicei. Cele mai multe comentarii la adresa ei sunt negative. Fanii show-ului fenomen de la Kanal D susțin ca Alina este cu doua fețe. „Adevarul este saraca Alina, ca se face din ce in…

- Michael Schumacher se afla in perioada de recuperare dupa accidentul teribil pe care l-a suferit in decembrie 2013. Familia fostului pilot de Formula 1 a oferit rar detalii despre starea sa de sanatate. Recent, Sabine Kehm, managerul neamțului, a facut declarații in numele rudelor ex-campionului mondial.…

- Polițiștii sunt obligați sa precizeze in procesele verbale incheiate pentru diverse abateri motivele suspendarii dreptului de a conduce și perioada suspendarii, a decis Curtea Suprema. In caz contrar șoferii vizați vor scapa de sancțiune. Agentii de circulatie vor fi obligati de acum…

- Mihai Petre, tatic din nou. Familia celebrului coregraf se marește, iar fericirea a atins cote maxime! Secretul minunat a fost dezvaluit astazi de soția lui Mihai Petre. Imediat ce a facut publica fotografia emoționanta, mesajele de felicitare au curs, iar butonul de like a fost inroșit. Mihai Petre,…

- Inaintea pedofilului de la rutiera, Eugen Stan, un alt personaj de aceeași factura a semanat panica in București. Vorbim despre Ninel Șerbanescu, spionul pedofil, care a fost condamnat la ani grei de pușcarie. Șerbanescu se crede nedreptațit și a incercat sa scape de inchisoare. CANCAN.ro, site-ul numarul…

- Razboiul pe avere dintre indragita cantareața de muzica populara Laura Lavric și sora ei stabilita peste Ocean s-a soldat cu o prima batalie caștigata de cantareața! Laura Lavric a obținut in instanța 10.000 de euro daune de la sora ei, dar se lupta in continuare pentru moștenirea mamei lor. CANCAN.ro,…

- Dupa ce a parasit competiția Exatlon, Claudia Pavel a fost ținta neincetata a criticilor. Asta pentru ca telespectatorii au acuzat-o ca i-a stricat relația lui Catalin Cazacu. Sportivul avea acasa o iubita, iar apropierea dintre el și cantareața a ridicat multe semne de intrebare. Acum, la o luna dupa…

- Un barbat a postat pe pagina lui de Facebook cateva fotografii cu un polițist și o batranica, dar și un mesaj destul de emoționant. Calin Sestras a ținut sa felicite Poliția Romana, pentru gestul de care a dat dovada polițistuș, dupa ce a vazut o batranica care plangea in benzinarie. Totul a avut loc…

- Sortii au fost din nou nemilosi cu FC Botosani. Dupa ce rand pe rand a fost nevoita sa intalneasca in editia din acest an liderul si campioana Romaniei, CFR Cluj, respectiv Viitorul Constanta, si sa dispute derby-ul marilor orgolii cu CSM Poli Iasi, FC Botosani va intalni in drumul spre finala CS „U”…

- Finlanda a preluat 3,3% din acțiunile Nokia cu 844 de milioane de euro, scopul fiind de a avea un cuvant mai greu de spus asupra companiei, care este cea mai mare din țara și cel mai mare exportator al statului scandinav, scrie Reuters . Achiziția s-a facut prin intermediul Solidium, brațul sau de investiții.…

- Israela Vodovoz a avut o avere frumușica, evaluata la suma de 50 de milioane de euro care va reveni copiilor acesteia. Asta pentru ca a divorțat de Liviu Arteni și a facut și partajul. Dar oare aceasta este suma corecta? Avocata ei a vrut sa lamureasca lucrurile o data pentru totdeauna și, din spusele…

- Roxana Dobre și Florin Salam au reușit sa treaca peste problemele pe care le-au avut in ultima vreme, iar acum formeaza din nou o familie fericita, dupa cum susțin chiar ei. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intalnit-o pe iubita manelistului, in parc, alaturi de cele doua fetițe, cateva prietene,…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atenția presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei […] The post…

- FCSB a revenit pe locul doi in play-off-ul Ligii I și spera in continuare la titlu de campioana in acest an dupa victoria cu 2-1 (2-0) obținuta contra campioanei Viitorul. Obligata la victorie dupa rezultatele inregistrate de CFR Cluj și CSU Craiova, care au tranșat in favoarea lor disputele cu CSM…

- Scrisoarea unei amante, care are o relație de 11 ani cu un doctor insurat, a devenit virala. Americanca le-a transmis tuturor femeilor, inclusiv soției inșelate, cateva randuri pe care ar trebui sa le ia in seama. Amanta spune ca relația ei cu doctorul casatorit se va incheia in momentul in care soția…

- N. Dumitrescu Dupa o perioada in care, la nivel national, inclusiv in Prahova, piata tranzactiilor imobiliare a inregistrat un adevarat declin, pare ca vanzarea de apartamente, dar si de terenuri – in mod special cele agricole, s-a mai dezghetat. Confirmarea vine de la Agentia Nationala de Cadastru…

- Liviu Teodorescu a prezentat-o intr-un sfarșit pe iubita lui, Iulia, cu care se iubește inca din liceu. Blondina a studiat Dreptul, a facut și doua mastere, iar acum este la masterat, dar muncește in același timp. Vrea sa fie “energia care intoarce roata”. “Am terminat Dreptul la Universitate, doua…

- Ionuț Lupescu a primit o lovitura dura dupa ce a revenit in Romania. Favoritul pentru șefia FRF a pierdut un proces, iar instanța a stabilit ca o proprietate pe care o deține in Snagov poate fi scoasa la licitație in contul unei datorii mai vechi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- Ana Maria Mocanu a disparut din lumina reflectoarelor dupa e s-a retras din televiziune, dar focoasa șantena face in continuare ravagii cu formele ei. Recent, fosta asistenta tv a publicat un videoclip de la un salon de infrumusețare, acolo unde s-a dus pentru a se epila. Vedeta s-a lasat filmata dezbracandu-se…

- Vica Blochina locuiește intr-un apartament a carui valoare se ridica la 350.000 de euro, un cadou de la fostul selecționer Victor Pițurca, de pe vremea cand ii era amanta. De cand a devenit proprietara, vedeta nu pare sa fi platit de prea multe ori intreținerea la timp. Dovada stau multitudinea de…

- Moartea milionarului Vasile Turcu a provocat o mare suferința cunoscuților sai, dar mai ales familiei, care, in luna martie, se pregatește sa-i faca parastasul de un an. Soția omului de afaceri, Elena, iși alina dorul și se reculege destul de des la mormantul lui, loc de care are foarte mare grija.…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Gina Pistol a fost plecata vreme de mai bine de o luna pentru emisiunea „Asia Express”. In cadrul unui interviu, prezentatoarea a dezvaluit din culisele show-ului, dar și care a fost primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns acasa, in Romania. Atat ei, cat și iubitului sau, Smiley, le-a fost greu…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- Cornel Gales a vorbit despre averea reala a Ilenei Ciuculete. Fostul sot al regretatei artiste a sustinut ca a inselat-o pe artista, insa Ileana Ciuculete nu avea conturi cu numeroase sume de bani.

- Cornel Galeș a vorbit despre averea Ilenei Ciuculete, dar și despre relația pe care a avut-o cu regretata artista. Acesta susține ca intrei ei doi a fost „o dragoste matura” și, chiar daca a inșelat-o, lucrurile intre ei erau foarte clare și simple. „Lucrurile sunt foarte simple. Intre mine și Ileana…

- Lider politic de la Chișinau: Decât munca în Rusia, mai bine la Iași sau Cluj, unde sunt salarii decente și condiții legale „Sau cel puțin, e o idee de-a mea mai veche și pacat ca nu a fost aplicata, sa mearga sa lucreze aici la Iași sau la Cluj, unde e lipsa…

- Pe 9 februarie 1802 s-a nascut Emanoil Gojdu, jurist și am politic care s-a luptat pentru drepturile romanilor din Transilvania și din Ungaria. Casa in care s-a nascut mai poate fi vizitata și astazi in Oradea, langa Biserica cu Luna.

- Pe 9 februarie 1802 s-a nascut Emanoil Gojdu, jurist și am politic care s-a luptat pentru drepturile romanilor din Transilvania și din Ungaria. Casa in care s-a nascut mai poate fi vizitata și astazi in Oradea, langa Biserica cu Luna.

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- Guvernele de la București și Budapesta au cazut de acord în privința introducerii unui tren de mare viteza între Cluj și Budapesta. ”Guvernul Ungariei a aprobat o finantare în valoare de 1 miliard de forinti (3,3 milioane de euro) pentru…

- Schimbare radicala de situatie in dosarul "Dan Condrea". La aproape doi ani de la tragica moarte a patronului de la Hexi Pharma au ramas multe semne de intrebare si multe milioane de euro pe care se bat fostele sotii.Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT in scandalul declansat de atacul…

- O informatie-bomba a sosit, recent, la redactie, pe celebra adresaA pont@cancan.ro . Potrivit acesteia, celebrul antrenor Dan Petrescu urma sa aiba o intalnire amoroasa la Cluj, cu o blonda, inaintea meciului dintre CFR Cluj si ACS Poli Timisoara, timp ce sotia lui se afla in Dubai.A CANCAN.RO, SITE-UL…

- Medicul Mihai Lucan a declarat, vineri, la sediul Curtii de Apel Bucuresti, unde s-a judecat contestatia procurorilor la masura controlului judiciar, ca nu este procesul sau, ci cel al medicinei românesti. "Impresia mea este ca procesul nu este procesul lui Mihai Lucan, Institutului…

- Este cunoscut cazul profesorului Mihai Lucan, cel care ar fi facut legea in Cluj si care acum este anchetat pentru mai multe capete de acuzare, intre care si tentativa de omor. Cum au vrut insa cei de la DIICOT sa-l prinda si cum au esuat lamentabil?A

- Radu Mazare este la un pas sa intre pe lista celor mai cautati fugari. Instanta suprema decide peste cateva zile daca emite mandat de arestare in lipsa pe numele lui. Fostul primar de la Constanta, judecat in mai multe dosare de coruptie, i a anuntat pe politistii care il aveau in supraveghere ca a…