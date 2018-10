Adevarul despre operatia la picior suferita de Carmen Bruma Adevarul despre operatia la picior suferita de Carmen Bruma Carmen Bruma avea in plan sa participe la Maratonul din weekend-ul viitor, desfasurat in centrul Bucurestiului. Din pacate, o problema de sanatate a adus-o pe patul medicului chirurg, iar saptamana trecuta vedeta a suferit o operatie la picior. Multi au crezut ca a avut o fractura de os sau o problema cu ligamentele. In realitate, vedeta a rezolvat o problema estetica cu care se confrunta de ceva timp: o vena varicoasa de 2-3 centimetri care risca sa se extinda si mai mult daca nu se apela la aceasta interventie. View this post on Instagram… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

