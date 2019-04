Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informatii in ancheta care vizeaza moartea lui Razvan Ciobanu, intr-un teribil accident la Sacele, in Constanta. Surse din anchete sustin ca primele teste rapide au relevat prezenta drogurilor in sangele creatorului de moda. Testele rapide nu sunt insa 100% sigure si e posibil ca la testele…

- Mama lui Razvan Ciobanu, care a murit intr-un accident auto, a doua zi de Paște, a facut apel la decenta și a cerut sa fie lasata sa iși planga fiul in pace. Aceasta a marturisit ca este extrem de bulversata și nu știe ce sa faca. Razvan Ciobanu a murit luni dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea…

- La cateva ore dupa moartea lui Razvan Ciobanu, Iulia Albu a postat un mesaj dureros pe contul de socializare, in care iși exprima regretul pentru dispariția fulgeratoare a unuia dintre cei mai apreciați designeri romani. „Odihnește-te in pace Razvan Ciobanu. Nu o sa inșir cuvinte goale. Razvan a fost…

- Politistii constanteni au deschis, luni, un dosar de cercetare penala privind accidentul in care si-a pierdut viata creatorul de moda Razvan Ciobanu, dupa ce constatarile preliminare au indicat ca masina acestuia ar fi rulat necontrolat peste 700 de metri iar acesta nu ar fi purtat centura, potrivit…

- In urma aparitiei in spatiul public a unor informatii referitoare la accidentul rutier din data de 29 aprilie, ora 7.15, unde si a pierdut viata Razvan Ciobanu, creator de moda, IPJ Constanta a facut urmatoarele precizari: Accidentul rutier s a produs pe DJ 226, la intrare in localitatea Sacele, dinspre…

- Razvan Ciobanu a tinut ascunse cateva lucruri departe de ochii lumii, dar ar fi urmat sa le spuna tuturor. Celebrul designer trecea prin clipe cumplite. Nasrin, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, s-a imprietenit cu Razvan Ciobanu in ultimul an si i-a fost alaturi in cele mai grele clipe. Nasrin…

- Apar primele ipoteze in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta s-a stins din viața in aceasta dimineața, langa Constanța, in urma unui accident rutier.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre Andrei Caramitru! A spus TOTUL despre bani Primele piste…

- In jurul orei 7:15, in aceasta dimineata, Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier produs pe raza localitatii Sacele din Constanta. Acum, ies la suprafata amanunte cutremuratoare.