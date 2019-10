Mirosurile neplacute „ataca” frecvent orașul spre disperarea brașovenilor care iși pun semne de intrebare cu privire la sursa acestora. Buletinele de analiza efectuate de catre laboratoare acreditate in domeniul protecției mediului demonstreaza ca emisiile și imisiile (care sunt cuvinte cheie in domeniul evaluarii prezenței compușilor nocivi in aer) din zona rampei ecologice de deșeuri sunt in limitele normale. Acest lucru a fost confirmat și de ultimele controale ale comisarilor de mediu, deși compania care administreaza depozitul ecologic a devenit un fel de „țap ispașitor” pentru aceasta situație…