Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata in 7 luni, Meghan Markle (37 ani), soția Prințului Harry (34 ani), incalca din nou protocolul regal, de data aceasta in ceea ce privește nașterea primului ei copil. Conform The Sun , Ducesa de Sussex și-ar fi angajat o moașa, dar și o specialista pentru suport moral, care o va ține de mana…

- Meghan Markle a stralucit la propriu la brațul Prințului Harry, miercuri, cand au participat la un eveniment caritabil la Royal Albert Hall. Ducesa de Sussex, insarcinata in șase luni, a purtat o rochie stralucitoare in valoare de 3.400 lire sterline semnata de Roland Mouret, pe care a accesorizat-o…

- Relația dintre Meghan Markle și Kate Middleton nu pare sa se imbunatațeasca. Ducesa de Cambridge a organizat o petrecere intima cu ocazia zilei sale de naștere, la care soția Prințului Harry nu a fost invitata. Kate a sarbatorit implinirea varstei de 37 de ani saptamana trecuta, cu un pranz alaturi…

- Prințul Harry este in pericol? Potrivit presei britanice, acesta ar fi fost amenințat cu moartea de o grupare neonazista, pentru simplul motiv ca s-a casatorit cu Meghan Markle. Este pentru prima data cand prințul Harry este amenințat cu moartea Presa internaționala informeaza ca, de mai multe zile,…