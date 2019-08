Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14 august, administratorul clubului Bamboo din Constanta, Radu Tarcan, a fost audiat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, in cazul incendiului de la clubul Bamboo din Mamaia. Reamintim ca, in noaptea de luni spre marti, un incendiu devastator a facut scrum clubul Bamboo,…

- Un incendiu a mistuit fostul club Bamboo din statiunea Mamaia, in noaptea de luni spre marti. Clubul nu este deschis, pagubele fiind doar de ordin material. Nu este prima oara cand Joshua Castellano, pe numele sau real Giosue Castellano, trece printr o astfel de experienta. In 2005 si 2017, clubul Bamboo…

- Dupa ce un aragaz a fost lasat nesupravegheat, un incendiu violent a facut scrum cladirea fostului club Bamboo din statiunea Mamaia. Pentru lichidare, zeci de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au intervenit. In cateva ore, clubul de fite s a facut scrum.…

- Scandalul șefului Oracle Romania pare sa ia amploare. Deja este inculpat de procurorii anticorupție Sorin Mihai Mindruțescu, Directorul general Oracle Romania. El a depus in contul cauțiunii impuse de procurori inscrisuri din care rezulta constituirea unei garanții reale imobiliare asupra unui bun…

- "Stenogramele pur si simplu revolta pana la Dumnezeu. Arata foarte clar ca nu este vorba despre un criminal in serie, ci despre criminali in serie. Toti cei care au reprezentat statul roman, toti functionarii, de la cei care au raspuns la aceste telefoane si au actionat pe teren, se califica foarte…

- Parchetul general aduce noi precizari in cazul fetei disparute in Caracal, mentionand ca autorizatia de perchezitie a fost emisa, in noaptea de joi spre vineri, la ora 02:39 si a fost inmanata procurorului la ora 03:05 si ca la ora 06:00 s-a pus in executare mandatul

- Autoritatile continua sa investigheze moartea milionarei care si-a pus capat zilelor la Mamaia. Au aparut si primele rezultate ale autopsiei, astfel ca familia a putut sa afle care a fost cauza decesului.