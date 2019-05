Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Razvan Ciobanu a lasat in urma multa durere, dar și foarte multe intrebari fara raspuns. Avocata lui, dar și buna prietena a designerului, Laura Vicol este extrem de hotarata sa afle ce anume s-a intamplat in noaptea blestemata in care Razvan Ciobanu a murit.

- Moartea creatorului de moda Razvan Ciobanu a starnit numeroase controverse, mai ales in ceea ce privește datoriile pe care le-ar fi avut. Una dintre prietenele sale, insa, avocata Laura Vicol, a vorbit despre acestea.

- Anchetatorii inca incearca sa stabileasca circumstanțele in care s-a produs teribilul accident, iar recent au dezvaluit un detaliu care ar putea explica de ce conducea Razvan Ciobanu cu o viteza atat de mare. Avocata care se ocupa de moartea lui Razvan Ciobanu rupe tacerea: "Problema era ca intrase…

- Rauri de lacrimi au curs langa sicriul lui Razvan Ciobanu, care a fost inmormantat și condus pe ultimul drum de familie și de vedete din lumea modei din Romania, venite sa-și ia ramas-bun. Prieten bun cu Razvan Ciobanu, Sorin Oprea a povestit ca designerul era abatut in seara de dinaintea tragediei.

- De cațiva ani, de cand a descoperit tainele dansului, Andreea Balan și-a construit spectacole cu coregrafii complexe. Iar succesul inregistrat cu acestea i-a sadit in suflet dorința de a juca intr-un musical. Nu exista cantareț sau dansator care sa nu-și doreasca sa fie in distribuția unui musical,…

- Luni dimineata o veste teribila a zguduit din temelii toata Romania. Razvan Ciobanu a murit in circumstante ciudate, in urma unui accident care ridica inca sute de semne de intrebare, cu o masina care are 5 stele la testele de siguranta.

- A crescut intr-un centru de plasament, insa asta nu a impiedicat-o sa devina un model de succes și sa susțina cauzele copiilor instituționalizați. Virginia Usiku defileaza in prezent pentru designeri romani consacrați și lucreaza cu artiști internaționali, insa povestea ei de viața este una emoționanta.…

- În ciuda faptului ca România dispune de o legislație antifumat, aflata în vigoare înca din anul 2016, în multe restaurante și baruri se fumeaza în continuare în interior. Cel puțin la aceasta concluzie au ajuns polițiștii din Capitala, în urma unei…