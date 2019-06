Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia s-a impus cu 3-1 în fata Elvetiei, într-un meci disputat pe Estadio do Dragao, si este prima echipa nationala care s-a calificat în Liga Natiunilor. Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 25 al jocului cu o executie superba din lovitura libera, în…

- Cristiano Ronaldo ar putea face pasul spre Ligue 1, cel puțin asta scriu jurnaliștii italieni de la "Corriere dello Sport", care i-au citat pe cei de la "Diario gol" relateaza mediafax.Starul portughez in varsta de 34 de ani este dorit de campioana Franței, PSG, care vine cu o super-oferta…

- Fotbalistul a postat, vineri, un filmuleț pe Instagram care a atins inimile internauților, adunand 31.859.759 de vizualizari. Cristiano Ronaldo il strange in brațe pe Mateo, fiul lui de un an, dupa ce acesta inscrie un gol in poarta. Lovitura lui Mateo ii aduce lui Cristiano Ronaldo un strigat de bucurie.…

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) a atins un nou record in cariera sa. Starul portughez a marcat golul din remiza cu Inter, 1-1, și a ajuns la 600 de goluri marcate pentru echipele de club la care a evoluat pana acum. Ronaldo a inscris cu stangul dupa un assist al lui Pjanic in minutul 62 al partidei.…

- Dupa cucerirea titlului in Serie A, Cristiano Ronaldo și-a permis cateva zile de pauza. Portughezul s-a oprit in Croația, la Dubrovnik. Starul lui Juventus și iubita sa, Georgina Rodriguez, au inchiriat o vila luxoasa cu vedere la mare. De fiecare data cand au ieșit in oraș, au fost paziți permanent…

- Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, are probleme la Torino, deși atacantul portughez este vedeta la Juventus. Presa din Italia scrie ca Georgina se simte singura la Torino și ca ii este dor de viața din Spania. Din informațiile italienilor, Georgina iese rar din casa, acolo unde iși petrece…

- Juventus a pierdut pe teren propriu, 1-2 cu Ajax, și a fost eliminata din sferturile UEFA Champions League. Deczia l-a afectat pe Cristiano Ronaldo, care ar putea pleca mai repede de la club. Cristiano Ronaldo, 34 de ani, ar urma sa plece de la Juventus in vara lui 2020, este anunțul italienilor de…

- Cristiano Ronaldo a venit la Juventus cu gandul de a caștiga alaturi de bianconeri trofeul Champions League. Totuși, Ajax le-a refuzat italienilor acest vis. Starul lusitan a fost vizibil afectat la finalul partidei, un lucru recunoscut și de mama acestuia, Dolores Aveiro.”A venit la mine cu capul in…