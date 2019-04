Adevărul despre boala Gabrielei Firea. I s-a găsit o sârmă de vreo 3 cm în colon VIDEO "Incepand din luna noiembrie am avut o perioada extrem de grea. Eu am aflat de abia in luna noiembrie, pentru ca sotia mea nu stie sa se vaiete, nu stie sa spuna 'ma doare'. M-am trezit de cateva ori noaptea si am gasit-o pe marginea patului, aplecata de durere. Nu spunea absolut nimic. In decembrie a avut o interventie chirurgicala de urgenta, in ianuarie inca o interventie chirurgicala unde i s-a gasit o sarma de vreo 3 cm in colon. In martie a avut cea mai importanta interventie chirugicala, care ne-a daramat pe toti, numai pe ea nu. Eu cred ca fac parte din categoria oamenilor puternici.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a sustinut, intr-o emisiune televizata, ca sotiei sale, Gabriela Firea, i-a fost gasita in colon „o sarma de vreo 3 centimetri”, dar ca primarul general nu a acceptat sa se trateze in strainatate, gandindu-se si la "ce spune lumea".

- Gabriela Firea si sotul sau, Florentin Pandele, au fost prezenti luni, in prima zi de Paste, la o emisiune realizata de Romania TV. In cadrul acesteia, Pandele a povestit lumii ca sotia lui a trebuit sa fie operata pentru ca i s-a gasit o sarma in colon, relateaza Aktual24.ro

- Gabriela Firea a relatat momentele grele prin care a trecut in ultimele luni, din cauza starii sale de sanatate, dar și despre ''zvonistica toxica'' lansata in aceasta perioada. ''Imi aduc aminte cand am venit acasa de la spital și am spus ca trebuie sa știe soțul meu ca nu este intamplator.…

