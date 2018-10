Documentul realizeaza o analiza ampla a platilor facute in baza asigurarii RCA si constata, printre altele, ca doar trei firme de asigurare au adunat aproape 75% din totalul dosarelor de dauna deschise in al doile trimestru al acestui an.

De altfel, concentrarea atat de ridicata a daunelor este fireasca, in conditiile in care si vanzarile sunt impartite aproximativ in aceleasi procente. Mai putin firesc este ca nicuiuna dintre cele trei firme care domnina clar piata nu resepcta legea…