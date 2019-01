Stiri pe aceeasi tema

- Titlul „Viata lui Iisus” al cunoscutului autor francez Francois Mauriac va fi distribuit impreuna cu ziarul Adevarul incepand de luni, 17 decembrie, la toate centrele de difuzare a presei. Pachetul ziar si carte va costa 16,99 lei si se va putea gasi la chioscuri timp de doua saptamani, in limita stocului…

- Pacatul primordial facut de Adam in Rai a adus o multime de suferinte pentru om si, in cele din urma, alungarea lui din Rai. Mantuitorul Iisus Hristos este Calea, Adevarul si Viata. Cand spunem Iisus, spunem ca ne-a adus viata prin Biserica intemeiata de El si, mai ales, Sfintele Taine ...

- Dupa ce o lunga perioada nu a mai vrut sa apara in public, Dana Nalbaru a acceptat sa vorbeasca pentru Adevarul despre familie si alegerile care i-au schimbat viata. De ce a ales sa adopte un copil rom, greutatile prin care a trecut si motivele pentru care a ales sa se retraga din viata publica, luni,…

- Florin Busuioc a fost salvat de la moarte de un angajat al Filarmonicii Oltenia, care i-a aplicat actorului manevre de resuscitare, pana la sosirea echipajului SMURD. Tanarul a povestit cum a luat telefonul din mana actorului și a fost ghidat prin telefon de dispecerul de la 112. Florin Busuioc a ajuns…

- CADOU… Veste buna pentru viitoarele mamici din Vaslui. Spitalul Judetean a fost inclus in proiectul “Primul Zambet”, care ofera proaspetelor mamici sprijin inca din primele clipe de viata ale nou-nascutului. Astfel, acestea vor primi cutii complete cu lucruri necesare bebelusilor, esentiale pentru primele…

- Adina Apostol, supravietuitoare a incendiului din clubul Colectiv, spune ca nimic nu s-a schimbat in cei trei ani de la producerea tragediei. Pentru ea, insa, viata e complet diferita. A invatat sa o ia de la zero: a reinvatat sa mearga sau sa se spele. Face in continuare operatii pentru a incerca sa…

- Adrian Cristea s-a retras de ceva vreme din lumina reflectoarelor și s-a focusat pe noua afacere pe care o deține. In cadrul unui interviu extrem de sincer, acordat pentru „Agenția VIP”, Adrian Cristea a povestit cum decurg lucruile in viața lui și ce iși dorește de la viața, pe viitor.