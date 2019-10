Stiri pe aceeasi tema

- Formarea unei majoritati pentru votarea Guvernului Orban e un obiectiv mai greu de atins decat adoptarea motiunii de cenzura. Conditiile impuse de USR nu pot fi indeplinite din cauza aritmeticii parlamentare, iar Victor Ponta, cheia majoritatii, inca sovaie.

- Fostul președinte Traian Basescu este de parere ca se va ajunge la un consens intre partide pentru a se obține majoritatea care sa voteze noul Guvern. Cu toate acestea, vor exista disesiuni, dar dupa investirea Guvernului Orban.

- Parlamentarii PSD vor boicota sedinta de plen cu scopul de a impinge investirea Guvernului Orban abia dupa alegerile prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. Scopul: PSD incearca sa arate ca Opozitia e incapabila sa stranga o noua majoritate. In plus, Dancila, din postura de premier interimar,…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- In asteptarea desemnarii noului premier... Palatul Cotroceni. Foto: Arhiva/ presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa anunte marti numele premierului desemnat. Alte doua zile de consultari la Cotroceni, de data aceasta doar cu presedintii partidelor parlamentare, au fost programate…

- PMP vrea sa faca parte din noul Executiv, in timp ce ALDE si USR nu vor la guvernare. ALDE nu vrea desfiintarea Sectiei speciale, in timp ce USR vrea alegeri anticipate. Si apar deja primele tensiuni intre Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta. Tensiunile au aparut in momentul in care Ponta…

- Victor Ponta a reacționat in direct la Romania TV dupa ce in spațiul public au aparut informații cum ca mai mulți parlamentari PSD ar dori sa treaca la PRO Romania. Președintele partidului a clarificat situația și a afirmat din nou ca este nevoie de o reforma in Guvern. ”In Parlament conteaza…