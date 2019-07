Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare a fost arestat in Madagascar! Fostul primar al Constanței a fost condamnat saptamana trecuta la 9 ani și 10 luni de inchisoare, in dosarul Polaris, dar mai este condamnat la 9 ani de inchisoare și in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri in Mamaia. In 2015, DNA a instituit sechestru…

