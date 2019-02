Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 39 de ani s-a napustit fara motiv asupra pacientilor din camera de garda a spitalului Santa Maria Nuova din Florenta. Barbatul a bruscat mai multe persoane, cerand sa fie consultat imediat, insa cel mai grav a fost un batran in varsta de 60 de ani, pe care romanul l-a lovit cu…

- Cantareata braziliana Miucha, simbol al stilului muzical bossa-nova, a murit joi la Rio de Janeiro, la varsta de 81 de ani, a anuntat agentia oficiala de presa Agencia Brasil, informeaza News.roMiucha, care se trata de cancer la plamani, a murit din cauza unui stop cardio-respirator, anunta…

- Imediat dupa eveniment, cei doi si-au facut bagajele si au plecat in Beverly Hills pentru o sesiune de shopping. Cel mai mare fiul al Victoriei si al lui David Beckham are 19 ani si este pasionat de fotografie. Iubita sa, Hana Cross, model, se lasa mereu fotografiata de Brooklin. Ea a devenit muza acestuia.…

- Justin Bieber a decis sa reia legatura cu fosta sa iubita, cantareața Selena Gomez, deși s-a casatorit de puțin timp cu modelul Hailey Baldwin. Artistul a fost foarte afectat de faptul ca Selena a avut o noua cadere nervoasa dupa ce a auzit ca Justin s-a insurat cu Hailey, deoarece ea spera ca mai exista…

- De obicei, cantareții iși investesc banii caștigați la concerte in case, in afaceri care sa genereze noi venituri sau ii pun la adapost in banca. Nu și Alexandra Ungureanu. Vedeta cu dor de duca iși dorește sa calatoreasca, sa cunoasca oameni și sa descopere culturi, nu sa acumuleze bunuri, așa ca investește…

- Romania a avut un parcurs catastrofal in actualul sezon al cupelor europene, nereusind sa duca nicio echipa in faza grupelor. Spre rusinea noastra, in ierarhia stagionala am fost depasiti inclusiv de Luxemburg, care joi seara a obtinut primul punct in grupe, gratie lui Dudelange, care a remizat pe…

- Cantareața in varsta de 28 de ani și actorul – care in trecut a avut o relație cu Emma Stone – sunt la inceput de relație , potrivit presei de peste ocean. O sursa apropiata vedetei pop a spus pentru The Sun, conform contactmusic.com: „Rita le-a spus prietenilor despre relația sa amoroasa in urma cu…