- Ea a spus ca nu poate „sta deoparte" in timp ce „conservatorii loiali moderati sunt dati afara" din partid. Inca de la inceputul saptamanii, prim-ministrul britanic i-a amenintat pe conservatori cu excluderea daca nu ii sustin planurile privind Brexitul si voteaza impotriva unei iesiri a Marii…

- Tribunalul Superior din Londra a respins vineri actiunea in instanta depusa de femeia de afaceri Gina Miller impotriva suspendarii Parlamentului de catre premierul britanic Boris Johnson, a relatat BBC, informeaza Reuters, conform Mediafax. ''Actiunea a fost respinsa'', a declarat judecatorul Ian…

- Jo Johnson, fratele prim-ministrului britanic Boris Johnson, a anunțat joi ca va demisiona din funcția de ministru adjunct și de parlamentar, din cauza „conflictului dintre loialitatea pentru familie și interesele naționale”, relateaza The Guardian, potrivit Mediafax.„A fost o onoare sa reprezint…

