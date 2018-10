ADEVĂRATUL MOTIV: De ce sunt singure aşa de multe femei deştepte şi superbe? Femeile sunt educate, au succes si independente in schimb se multumesc cu putin Femeile sunt puternice, ambitioase, au incredere in ele si de aceea pot oferi o multime de lucruri unui potential partener. Intre timp, barbatii au aruncat pe apa sambetei romantismul si cavalerismul si cred ca pot obtine totul fara sa ofere nimic in schimb. Femeile nu mai accepta sa fie calcate in picioare Sigur, sunt si femei care intra intr-o relatie si trec cu vederea minciunile si egoismul partenerilor. Insa altele nu sunt dispuse sa asculte la nesfarsit aceleasi scuze si sa pretinda ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

