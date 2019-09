Adevăratul DEZASTRU pentru România: cifre de COȘMAR în Educație Pentru Romania este un adevarat dezastru, la capitaolul Educație. Avem cea mai mica populatie scolara de dupa 1990. La sfarsitul anului scolar trecut, doar 2,8 milioane de prescolari si elevi mai erau inscrisi in sistemul de invatamant preuniversitar. Citește și: EXCLUSIV Restructurarea guvernului in linie dreapta. Se pregatește o mișcare de proporții in Parlament (surse) Daca in ultimele trei decenii inainte de Revolutie, cand avorturile erau interzise, in Romania se nasteau cate 360 de mii de copii pe an, in medie, dupa 1990 natalitatea s-a prabusit. Anul trecut au fost adusi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

