- Divorțul dintre Gabi Enache și Madalina, femeia care a fost inlocuita de Lena, a fost unul dintre cele mai dificile din lumea fotbalului și, chiar daca lupta dintre ei a fost una dificila, multe lucruri au ramas ascunse intre cei doi...

- Deși a declarat ca nu este vorba de un divorț, Ilie Nastase este pus in fața faptului implinit. Brigitte Sfat a confirmat faptul ca a depus deja actele pentru divortul de cel alaturi de care a trait ani de zile.

- Prima reacție a Oanei Roman, dupa ce Brigitte Sfat a depus actele de divorț.Vedeta a dezbatut acest subiect in cadrul emisiunii online gazduita de revista Viva! Oana Roman este o buna prietena a lui Ilie Nastase și a soției lui, Brigitte Sfat. Vedeta a dezvaluit in cadrul emisiunii sale, cat de mult…

- Brigitte Nastase a implinit 41 de ani ieri si a avut alaturi oamenii care conteaza cu adevarat pentru ea. Printre acestia se numara frumoasa ei sora, Cristina Szeifert. Chiar de ziua sa de nastere, vedeta a transmis mesaje subliminale in legatura cu divortul de fostul tenismen. Mai mult, cea mai recenta…

- Ilie Nastase si Brigitte Sfat s-au casatorit in iunie 2013, la Timisoara, dar formau un cuplu din 2010. Amandoi au mai fost casatoriti anterior, Ilie Nastase avand cinci copii din casniciile anterioare, iar Brigitte Sfat, doi copii. Vom reveni cu amanunte.

- Fed Cup la Cluj. Antrenamentul este deschis publicului Federatia Romana de Tenis a anuntat, marti, ca sedintele de pregatire ale echipei de Fed Cup a Romaniei din data de miercuri, 7 februarie, programate intre orele 09:30 si 11:30, respectiv 14:00-16:00, vor fi deschise in integralitate pentru spectatori.…

- Brigitte Sfat a fost surprinsa de SpyNews in oraș, alaturi de un barbat misterios. Acesta a fost mai mult decat serviabil cu sotia fostului campion. Astfel, dupa ce s-au plimbat ore bune prin oraș, iar Brigitte Sfat a rezolvat cateva comisioane, cei doi au ajuns la o clinica medicala renumita. Dupa…

- Brigitte Sfat pare sa aiba din ce in ce mai multe probleme cu Ilie Nastase, soțul ei fiind acuzat, mai nou, ca ar fi cauza stresului car ei-a declanșat o boala cat se poate de neplacuta. Cu toate acestea, pare-se, in viața timișorencei exista un barbat care reușește sa nu o... supere.

- Un nou scandal a izbucnit intre Brigitte Sfat și Ilie Nastase, dupa ce aceștia s-au impacat in noaptea de Revelion, petrecuta in Dubai. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au ajuns din nou la cuțite. De data asta, bruneta iși acuza soțul de furt și este revoltata de gestul fostului tenismen. „Ieri dupa-amiaza,…

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, blondina cu care s-a iubit aproape 2 ani, a luat din ce in ce mai mult contur. iar acum, pare-se, totul a fost stabilit, cei doi urmand sa iși spuna ”Adio”, la modul oficial, la sfarșitul acestei luni.

- Brigitte Sfat, o noua intervenție chirurgicala în Turcia, la sfârșitul anului trecut. Bruneta face orice pentru a avea un ten impecabil, motiv pentru care apeleaza la tehnologia avansata pentru a avea un ten de bebeluș.

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an, publicand, in exclusivitate, imagini in care ambasadoarea Olandei apare la aceeasi masa, de Revelion, cu "Regele Asfaltului" Nelu Iordache, se pare ca Stella Ronner Grubacic s-a suparat rau de tot pe publicatia noastra!…

- Dupa accidentarea din primul tur de la Australian Open, Simona Halep(26 de ani), locul 1 WTA, a primit un sfat de-a dreptul uluitor din partea lui Ilie Nastase. Fostul numar unu mondial o trimite la plimbare pe sportiva constanteanca.

- In urma cu cateva zile, am publicat informații care aratau cum personaje politice de prim rang erau implicate intr-o poveste greu de crezut. Evenimentul zilei a intrat in posesia unor informații care descalcesc ițele unei intrigi care a ținut opinia publica cu sufletul la gura.

- Au fost un an tumultuos pentru Brigitte Sfat și Ilie Nastase, presarat cu o mulțime de certuri și amenințari cu divorțul, dar și impacari surprinzatoare. Ba mai mult, un astfel de episod zbuciumat a avut loc chiar inainte de Craciun, cand cei doi ar fi ajuns la notar pentru divorț. Au petrecut noaptea…

- Povestea a fost spusa de Dana Grecu in cadrul emisiunii "Adevaruri ascunse" de la Antena 3. Episodul relatat in aceasta seara de vedeta Antenei 3 s-a derulat pe vremea cand prezenta o alta emisiune. "Noi am spus la Adevaruri de Viața povestea lui Brigitte Sfat. Va marturisesc sincer ca eu…

- Brigitte Sfat l-a parasit o noapte intreaga pe Ilie Nastase si a facut chef ”cu tot tacamul” in Bamboo, unul dintre cele mai selecte cluburi de noapte din Capitala. Sotia fostului mare tenismen a dansat pana la epuizare si a consumat doar bauturi fine. Bruneta nu s-a distrat singura, ci alaturi de sora…

- Brigitte Sfat a facut public un detaliu personal, și anume ce obiect este nelipsit din bagajul ei atunci cand pleaca undeva. Brigitte Sfat, care a fost mutilata de fostul sau partener de viața , este casatorita cu marele campion la tenis Ilie Nastase. Mariajul dintre Brigitte Sfat și Ilie Nastase este…

- Ilie Nastase a dezvaluit ce a primit partenera sa de viața, Brigitte Sfat, de Moș Nicolae. Ilie Nastase, fostul mare campion la tenis, este casatorit in prezent cu Brigitte Sfat, cea cu care are o relație cu nabada i. Sportivul a dezvaluit, in cadrul emisiunii „Agentia VIP”, de la Antena Stars, ce…

- Brigitte Sfat a fost cuminte tot anul si bineinteles ca Mos Nicolae a trecut si pe la ea cu un cadou pretios. In emisiunea „Agentia VIP”, Ilie Nastase a dezvaluit ce a primit Brigitte Sfat in aceasta dimineata. Bruneta a gasit in cizmulite un cadou extrem de pretios.

- Brigitte Sfat, o noua operație estetica. Soția lui Ilie Nastase a publicat prima fotografie dupa intervenția chirurgicala. Bruneta e schimbata total și pare mult mai tanara. Unii dintre admiratori au criticat dur schimbarea vedetei. Soția lui Ilie Nastase și-a facut o noua operație la nas, iar rezultatul…

- In ultima vreme Brigitte Sfat este o aparitie constanta in emisiunile televizate in care obisnuieste sa faca dezvaluiri din ce in ce mai controversate. Recent a marturisit ca Ilie Nastase nu ii este alaturi atat de mult precum spera si ca fostul tenismen este departe de a putea fi numit un sot exemplar.…

- Informații surprinzatoare despre un denunț formulat de un ministru penal. Este vorba despre Gabriel Sandu care a formulat un denunț adresat președintelui Donald Trump și procurorului general al Statelor Unite. Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, despre mult-discutata posibilitate de unire a tarii noastre cu Republica Moldova. Fostul sef de stat sustine ca este datoria noastra ca Romania sa-si refaca intergitatea teritoriala, insa a facut si o dezvaluire neasteptata.…

- Brigitte Sfat și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat o imagine cu ea, pe perfuzii. Brigitte Nastase, BATUTA de SOT. "Mi-am vazut moartea cu ochii!" "Doamne ajuta!", este mesajul pe care Brigitte Sfat l-a postat pe o rețea de socializare. Sotia lui Ilie Nastase nu a dat insa sa mai…

- Informații incredibile au ieșit la iveala in urma declasificarii unui dosar al CIA, intitulat Gateway Process. Mai mulți bolnavi de cancer au reușit sa se vindece fara sa foloseasca niciun fel de medicament.

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca membrii acestui for urmeaza sa se intruneasca marti, la ora 11,00, si ca este posibil sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din functia de secretar de general al Serviciului Roman de Informatii.Insa, adevarata…

- La patru luni de la moartea Denisei Raducu inca sunt tot felul de controverse cu privire la averea pe care a lasat-o in urma indragita cantareața. Iar acum moștenitorii ei vor sa se constituie parte civila intr-un proces cat se poate de dificil.

- Incercand sa demonstreze ca barbatii flirteaza pentru a-si spori increderea in sine si ego-ul sau pentru a avansa in cariera (si nu pentru ca au cu adevarat un interes romantic la persoana respectiva), cercetatorii au intrebat 201 participanti cu varsta intre 21 si 68 de ani despre performanta la…

- Brigitte Sfat a facut dezvaluiri cutremuratoare despre fostul ei soț, alaturi de care a trait clipe de coșmar. Brigitte Sfat, care este casatorita in prezent cu fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase , a fost invitata la o emisiune de la Antena Stars. Brigitte Sfat, care a izbucnit in lacrimi la…

- Relația dintre Ilie Nastase și Brigitte Sfat pare sa fie una din ce in ce mai ciudata. Astfel, dupa ce și-au anunțat, in repetate randuri divorțul, cei doi par sa fi acceptat totuși ca trebuie sa ramana soț și soție. Doar ca, intre ei, pare-se, momentele de tandrețe cam lipsesc.

- Brigitte Sfat, soția lui Ilie Nastase, a trecut prin momente foarte grele in urma cu mai multi ani. Fostul sot i-a provocat multe necazuri, pe care aceasta nu poate sa le uite. Aceasta a maltrat-o atat fizic cat si psihic. Brigitte a povestit in emisiunea '' Rai da' buni'' de pe Antena Stars toate greutatile…

- Ruptura in cea mai temuta familie de interlopi din Romania, Geamanu. In timp ce Sandu Geamanu se afla in inchisoare, unde se afla dupa condamnarea de 25 de ani, frații acestuia s-au dispersat.

- Doi foști șefi ai Agențiilor de Informații din SUA l-au atacat in emisie directa pe președintele american Donald Trump pentru ca acesta nu crede in „amestecul Rusiei” in alegerile din SUA.