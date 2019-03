Adevăratele interese ale Italiei în marele joc dintre SUA şi China Iminenta vizitei în Italia a presedintelui chinez Xi Jinping si anuntul aderarii tarii noastre la memorandumul privind Noua Cale a Matasii facut de catre premierul Giuseppe Conte au readus în centrul confruntarii discutia despre care este adevaratul interes national al Romei în contextul meciului global care se joaca între China si Statele Unite, potrivit Il Giornale, citat de Rador.



Washington se teme de intrarea în Belt and Road Initiative (BRI) a unui aliat istoric si strategic precum Italia. Se teme, în special, ca ar putea exista o suprapunere între… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a susținut luni prin purtatoarea de cuvânt Sarah Sanders ca este ,,absurd” ca cineva sa sugereze ca președintele Donald Trump nu ar fi un negociator de încredere în relația cu China, relateaza Reuters, potrivit Euronews. Negocierile dintre Washington…

- In 2018, cel mai ridicat procentaj al femeilor in parlamentele nationale se inregistra in Suedia (47%), Finlanda (42%), Belgia si Spania (ambele cu 40%), Austria (37%), Danemarca si Portugalia (ambele cu 36%) si Italia (35%), iar cel mai scazut in Ungaria (13%), Malta (15%), Cipru si Grecia (18%)…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in ianuarie la 1,4% in zona euro si la 1,5% in Uniunea Europeana, de la 1,5% si, respectiv, 1,6% luna precedenta, iar Romania a avut din nou cea mai ridicata rata a inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat. Cifra furnizată de Eurostat este similară…

- Tari in care bacsisul se pune pe nota de plata, dar e cuviincios sa mai lasi si peste: Italia, Elvetia, Columbia, Egipt, Bolivia, arata un comunicat al Consiliului National al Intreprinderilo Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Tari in care bacsisul este inclus in nota si nu se asteapta nimic…

- Cu toata excentricitatea politica a presedintelui Trump, omul a oferit un discurs cu privire la Starea Uniunii îndeajuns de normal, potrivit unui editorial New York Times, citat de Rador.Asa cum a facut si anul trecut, dl Trump a prezentat o lista cu vaste obiective politice - multe dintre…

- Presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a acuzat vineri Casa Alba ca risca o cursa a înarmarii prin retragerea Statelor Unite din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat în 1987 cu Rusia, relateaza dpa citata de Agerpres."Administratia…

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Ţările în care…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in decembrie la 1,6% in zona euro si la 1,7% in Uniunea Europeana, de la 1,9% si, respectiv, 2% luna precedenta, iar Estonia si Romania au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…