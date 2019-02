Adevărata STRATEGIE a PSD: criza și atacul! Poate parea o coincidența stranie și, chiar daca este probabil doar o intamplare, efectele de imagine negative s-au resimțit imediat. Șeful NATO vine intr-o țara membra a organizației, iar in acele momente exista o stare de incertitudine, de nesiguranța la nivelul conducerii armatei. Respectand parametrii, a fost o situație identica cu cea in care Romania primea vizita premierului Japoniei, cand chiar in acele momente premierul era schimbat din funcție de PSD. Cazul Șefului de Stat Major al Armatei este un caz școala pentru cum acționeaza PSD. Derularea acestui caz spune multe despre cum folosește… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarii de municipii din Romania acuza Guvernul de lipsa de transparenta in constructia bugetului pentru anul 2019 si afirma ca este pentru prima data cand nu au fost consultati, ba mai mult, solicitarile lor privind dialogul au fost refuzate. Primarii acuza ca au aflat din presa ca bugetul ar urma…

- Nicio tara care a introdus taxe sectoriale pe activele bancare nu a avut de castigat, iar costurile s-au dovedit a fi, in timp, mult mai mari decat incasarile statului, pe termen scurt. Este una dintre concluziile trase de trei dintre cei mai importanti bnacheri din Romania, la o conferinta de profil.…

- Nimic nu i-a convins sa renunțe la greva pornita spontan vineri seara. Guvernul a incercat sa gaseasca soluții, insa fugind de orice responsabilitate. Nimeni de la Guvern nu a mers in toate aceste zile in mijlocul minerilor pentru a discuta cu ei. Nici macar ministrul energiei. In cursul zilei de…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar a fost respins, marți seara, de Parlamentul britanic. Guvernul conservator al Theresei May este contestat de laburiști, care au depus o moțiune de cenzura.…

- Gabriel Leș a precizat ca din punctul sau de vedere Romania nu va avea șef de Stat Major incepand cu 31 decembrie cand ii expira mandatul generalului Ciuca, astat in condițiile in care președintele a respins propunerile sale și a decis prelungirea mandatului actualului șef al Statului Major.…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci lanseaza un atac fara precedent la Guvernul PSD-ALDE, dupa ce Eugen Teodorovici a promovat o ordonanța de urgența care va duce Romania in recesiune economica. „ Dupa ce Eugen Teodorovici a prezentat ieri seara textul celei mai nocive ordonanțe de urgența emise vreodata de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ia din nou in colimator Biserica. Oficialul doreste din nou taxarea Bisericii, dar si a Armatei, iar expertii institutiei lucreaza la un proiect de impozitare a tranzactiilor efectuate de cele doua entitati, scrie senatorul liberal Florin Citu, pe Facebook. Potrivit…

- Mai multe riscuri se vor cristaliza in 2019 și vor avea ca efect o incetinire a creșterii globale de aproximativ 3,0-3,5%, in scadere de la aproximativ 3,7%, in 2018. Creștere anuala a zonei euro nu va depași 1,5%, in 2019, anticipeaza cel mai recent raport al Agenției de rating germane, Scope. Depinzand…