Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al doilea an consecutiv, Guvernul Republicii Moldova organizeaza in centrul Chișinaului un Targ de Craciun. Inaugurarea evenimentului va avea loc incepand cu data de 15 decembrie, ora 18:00, pe strada 31 August 1989.

- Vizitatorii pacientilor internați in unitațile medicale ale Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu vor avea la dispoziție doar doua ore pe zi pentru vizite. Masura a fost luata pentru preintampinarea apariției unor noi c...

- CHIȘINAU, 28 nov – Sputnik. Expertul în economie Viorel Gârbu și-a prezentat opinia pentru Sputnik Moldova vizavi de faptul daca Guvernul Republicii Moldova dispune de un suport financiar pentru deciziile sociale adoptate anterior. La ședința plenara a Parlamentului Republicii…

- Bucovina a fost promovata, in ultimele doua saptamani, la doua importante targuri de turism, unul internațional, care a fost organizat in Anglia, la Londra, și unul organizat la finalul saptamanii trecute la București. Potrivit șefului Serviciului de Turism din cadrul Consiliului Județean Suceava, Claudiu…

- Primaria municipiului Constanta a inaugurat expozitia permanenta de sculpturi ceramice, duminica, 11 noiembrie, in imediata apropiere de plaja Modern, zona Esplanada.In cadrul proiectului organizat de Asociatia UMA ED Romania sunt expuse patru lucrari de ceramica monumentala realizate de ceramistii…

- Vineri, 19 Octombrie s-a deschis Cea Mai Mare Expoziție Mobila din Europa de Construcții din Piese LEGO. INVAZIA GIGANȚILOR este tema centrala a Expoziției Internaționale de Construcții din Piese Lego. Expoziția, fara precedent, impresioneaza prin anvergura și prin scara modelelor prezentate. „Unele…

- Șantierul de la Parcul Central a inceput inca din vara anului trecut. Dupa aproape un an și jumatate de lucrari, cu pauze destul de mari urmare a furtunii din 17 septembrie 2017, muncitorii au revenit la munca, prin luna mai. Durata estimata a lucrarilor de execuție era de 12 luni de la semnarea…

- Evenimentul care iși propune sa arate publicului larg ce inseamna sa fii cercetator si cat de interesanta poate fi munca ce cercetare, are loc in data de 28 septembrie 2018 in peste 20 orașe din Romania și in aproximativ 300 de orase europene. In acest an, evenimentul s-a extins și pe data de 29 septembrie…