Adevărata MIZĂ a partidelor mici la alegerile prezidențiale Inainte cu nici un an de alegerile locale și cele generale, campania de la alegerile prezidențiale poate fi cea mai buna campanie publicitara pentru partidele mici, pe bani care ulterior vor fi rambursați de AEP, potrivit legii 334/2006. Riscul e unul singur: 3%. Vor fi rambursați banii doar pentru partidele al carui candidat depașește 3% la alegerile prezidențiale. Rambursare in 90 de zile. Singura condiție in 90 de zile. Singura condiție Articolul 48 din legea 334/2006 prevede ca in cel mult 30 de zile de la alegeri, AEP ”ramburseaza partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

