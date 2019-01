Stiri pe aceeasi tema

- "Pe parsursul intregii perioade din 2018, in mod constant Klaus Iohannis s-a situat pe primul loc ori de cate ori am testat intentia de vot pentru functia de președinte. Sigur ca, in ultima perioada, lucrurile devin oarecum fluide, in sensul ca apar candidati cu sanse reale, cum ar fi Calin Popescu…

- Cu un titlu nu prea inspirat „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dancila este rusinea Romaniei”, a fost depusa motiunea de cenzura. Urmeaza sa fie citita luni, iar joi se va da votul. Opozitia are sperante. Situatia in PSD este destul de confuza. Zilele urmatoare, din cate se aude, se pregatesc alti parlamentari…

- „Se speculeaza ca PSD-ALDE nu ar mai avea majoritate, mai ales in Camera Deputaților, dupa ce saptamana trecuta patru deputați de la PSD au migrat spre Pro Romania. Este vorba despre Ion Mocioalca, Ion Spanu, Mihai Popa și Mihai Mohaci. Coaliția PSD-ALDE numara azi 244 de mandate, cu 11 peste majoritatea…

- Demisie sonora din tabara social-democrata. Deputatul PSD de Caras Severin, Ion Mocioalca, si-a facut publica decizia de a parasi partidul condus de Liviu Dragnea, alegand sa treaca in randurile parlamentarilor formatiunii fostului premier Victor Ponta. Mocioalca si-a anuntat decizia de a pleca de la…

- Victor Ponta susține ca din partea PSD, la alegerile prezidențiale de anul viitor, va candida liderul partidului. „De la PSD tot timpul a candidat la funcția de președinte, ca a vrut sau nu, liderul partidului. Eu nu cred ca va candida altcineva”, a spus fostul premier Victor Ponta in direct la postul…

- Victor Ponta susține ca din partea PSD pentru funcția de președinte al țarii va candida liderul partidului.„De la PSD tot timpul a candidat la funcția de președinte, ca a vrut sau nu, liderul partidului. Eu nu cred ca va candida altcineva”, a spus fostul premier Victor Ponta in direct la…

- Victor Ponta a reacționat rapid la vestea ca Paul Stanescu a demisionat, la cererea CEx al PSD, din funcția de ministru al Dezvoltarii. De altfel, Stanescu era și vicepremier in cabinetul Dancila, fiind unul dintre cei mai aprigi contestatari ai liderului PSD, Liviu Dragnea."Acum sper ca este…

- „In urma cu doua luni, cand a avut loc procesul de selecție pentru funcția de procuror-șef al DNA, am spus ca propunerea ministrului Tudorel Toader va fi o femeie. Acesta a ales sa o nominalizeze pe Adina Florea, trimisa recent la plimbare de sectia pentru Procurori a CSM printr-un aviz negativ.…