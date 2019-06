Stiri pe aceeasi tema

- De dimineața, de la ora 07:00 ploua torențial la Șumuleu Ciuc. Pelerinii au ajuns pe ploaie la locul intalnirii cu Papa Francisc, mergand prin noroi cațiva kilometri. La ora 09:30, DCNews v-a prezentat imagini triste pentru zecile de mii de pelerini, ajunși la Șumuleu Ciuc. O ceața densa…

- La aceasta ora, ploua torențial și miile de pelerini merg, prin ploaie și, implicit, noroi, spre locul unde-l vor intalni pe Papa Francisc. Iata imaginile transmise de catre Alexandru Ichim, redactorul DCNews care urmarește drumul Papei Francisc la Șumuleu Ciuc: …

- In exclusivitate pentru Libertatea, echipa Documentaria spune povestea, in imagini, a zilei in care Șumuleu Ciuc, locul cu mare incarcatura istorica și emoționala al credincioșilor catolici din Romania și din țarile invecinate, s-a pregatit pentru ziua cea mare: vizita Papei Francisc. Pentru cateva…

- Ion Cristoiu afirma ca vizita Papei Francisc in Romania nu se se compara ca importanța cu vizita predecesorului sau, Papa Ioan Paul al II-lea, de acum 20 de ani. Jurnalistul a afirmat la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu” ca vizita Papei Francisc este una de rutina.Ion Cristoiu a explicat…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența pregatește echipajele și dispozitivele pentru vizita de sambata a Papei Francisc in Șumuleu Ciuc. Zeci de echipaje și mașini de intervenție sunt pregatite pentru pelerinii care vor veni sa-l vada pe Suveran, potrivit mediafax.Inspectoratul General…

- Toate structurile Serviciului Roman de Informații și serviciile de intervenție, armata, și nu numai, sunt pregatite pentru vizita Papei Francisc in Romania, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de vizita oficiala elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne survoleaza traseele…

- Senatorul Laszlo Attila a precizat ca Orban a fost in urma cu cateva zile in Romania și ca vizita Papei Francisc in Romania nu va fi folosita politic, ci va fi un eveniment religios. „Eu ma aștept la o prezența destul de mare. In general la Sumuleu Ciuc de Rusalii se aduna sute de mii de oameni”,…

- Programul vizitei Papei Francisc in Romania:CALATORIA APOSTOLICA A SANCTITAȚII SALE PAPA FRANCISCin ROMANIA31 MAI – 2 IUNIE 2019Vineri, 31 mai 2019ROMA-BUCUREȘTI08:10Plecarea cu avionul de pe Aeroportul din Roma/Fiumicino spre București11:30Sosirea pe Aeroportul Internațional