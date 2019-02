Adevărat sau fals: 5 mituri despre constipaţie Iata cateva dintre cele mai frecvente mituri despre constipatie: Mituri constipatie # 1: Toate fibrele au acelasi efect Alimentatia bogata in fibre te ajuta sa te simti satul si sa ai un tranzit intestinal regulat. Fibrele insolubile, in special, pot ajuta la inlaturarea constipatiei pentru ca sunt nedigerabile si nu se dizolva in apa. Ceea ce inseamna ca tranzitul intestinal este mult mai rapid. Printre sursele foarte bune de fibre insolubile se numara painea din cereale integrale, pastele si cerealele integrale. Fibrele solubile se dizolva in apa. insa daca sunt incluse intr-o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Deși suferim de diverse boli de-alungul vieții noastre și ne confruntam cu dureri de cap, de organe sau de diverse alte componente ale organismului uman, mulți dintre noi nu am avut ocazia sa vedem ,,pe viu'' cum aratam in interior.

- Sedentarismul, o dieta saraca in fibre, anumite medicamente sunt cauze ale unei digestii dificile. Constipatia poate fi tratata print-o varietate de metode, scrie exquis.ro.O hidratare mai buna, alaturi de o dieta bogata in fibre si adaugarea exercitiilor fizice la stilul de viata sunt solutii…

- Diabetul apare atunci cand pancreasul nu produce insulina sau produce o cantitate mica sau atunci cand organismul nu raspunde la producerea de insulina (rezistența la insulina). Exista trei tipuri de diabet: diabetul de tip 1 sau insulinodependent, depistat in copilarie sau la tineri și este considerat…

- In cadrul unui experiment realizat in Italia, in 1996, de catre o echipa de cercetatori, au fost descoperiți un grup de neuroni, denumiți neuronii-oglinda, care ne ajuta sa realizam un soi de simulare intr-o realitate virtual a acțiunilor celeilalte persoane, astfel incat sa putem da un ințeles comportamentului…

- Lista principala a alimentelor care te ajuta sa slabești sanatos. Alimente care conțin fibre Cea mai importanta categorie de alimente din alimentație sunt alimentele care conțin fibre. Fibrele se gasesc in fructe, legume și cereale integrale. Alimentele din care poți lua fibre sunt legumele…

- Alimentația, mișcarea și hidratarea influențeaza sistemul nostru digestiv. Mai exact, un stil de viața sanatos va reuși sa ne aduca un strop in plus de energie și astfel organismul nostru nu va avea deloc de suferit. Cu cat vom fi mai atenți la modul in care ne hranim, la cat de sanatoase ne sunt mesele,…

- Te uiti cu invidie la vedetele zilei si te intrebi ce dieta or fi urmat, ca sa aiba un corp atat de zvelt? Afla ca majoritatea aplica niste reguli inainte de a incepe o cura, ceea ce ai putea sa faci si tu.