Adevărat miracol într-o familie. Aşa ceva se întâmplă la 48 de milioane de naşteri Caitlin si Tom Perkins, doi tineri din Dirrranbandi, statul australian Queensland, ambii nascuti pe 16 august 1986 au devenit parinti pentru prima oara pe data de... 16 august 2016, adica 30 de ani mai tarziu. Astfel, cei trei membri ai familie isi sarbatoresc zilele de nastere in aceeasi zi. Insa si parintii acestui copil atat de special sunt la randul lor un caz extrem de rar: nu numai ca sunt nascuti in acelasi an si in aceeasi zi, pe 16 august 1986, dar diferenta intre ei este de numai 50 de minute. Cand s-au cunoscut au fost surprinsi de coincidenta si au descoperit ca au foarte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia din judetul Suceava care si-a ucis trei copii imediat dupa nastere a fost trimisa in judecata, procurorii stabilind ca ea a ascuns aceste trei sarcini de familie, rude si colegi si i-a ucis pe nou-nascuti, pe doi dintre acestia ingropandu-i in curtea locuintei sale potrivit news.roPotrivit…

- Gigi Becali nu este interesat de o colaborare intre FCSB și CSA Steaua. Lovitura CUMPLITA pentru GIGI BECALI. Anunt de ULTIMA ORA facut de Florin Talpan "Nu dau 3 milioane de euro, nu le dau niciun leu, nici 300.000 nu dau, pentru ce sa dau? Ce nevoie am eu de ei? Pentru ce-mi trebuie…

- Cel putin 17 copii au dezvoltat pilozitate excesiva pe tot corpul dupa ce li s-a administrat un medicament gresit din cauza unei erori de etichetare. S-a intamplat intr-un spital pediatric din Spania, unde mamicile și medicii asistau ingroziți la transformarea celor mici in varcolaci.

- Momente de groaza pentru un copil in plina strada. O femeie a lovit peste fața cu un cuțit un copil de doar trei ani, iar apoi a incercat sa il injunghie și pe fratele acestuia. Cei doi copii se plimbau...

- Destine distruse pentru o familie din New Jersey, SUA. Un copil conceput prin metoda in vitro, este de o alta rasa decat cea din care fac parte ambii parinti.Mai mult ca atat, in urma testului ADN s-a descoperit ca fetita sufera de o boala genetica.

- Cele mai bogate 25 de familii din lume au o avere de 1.400 de miliarde de dolari, cu un sfert mai mult fața de anul trecut. Potrivit grupului media Bloomberg , cea mai bogata familie, Walton, caștiga 4 milioane de dolari pe ora, scrie digi24.ro.

- • Zece adolescente au dat nastere primului copil chiar in anul in care au intrat in posesia actului de identitate Nicoleta Dumitrescu Recent, Organizatia Salvati Copiii a tinut sa traga un semnal de alarma pe tema uneia dintre realitatile triste cu care se confrunta Romania: numarul tot mai mare al…

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat marți, la Craiova, ca Liviu Dragnea a fost al lor și spune ca, la fel ca un "copil care greșește in casa", nu il dai afara din familie, ci ii spui...