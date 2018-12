Adelina Pestritu si-a dus fetita sa il intalneasca pe Mos Craciun

Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu și Zenaida – Maria, Laura Cosoi impreuna cu Rita și Amalia Enache impreuna cu Alma s-au intalnit marți, 4 decembrie cu Moș Craciun care a venit direct din Laponia. Moșul a acceptat invitatia Ambasadei Finlandei din Romania și a venit cu desaga plina cu daruri pentru copii. Mos Craciun…

- Laura Cosoi a postat o fotografie rara cu fața fiicei sale, Rita, imbracata gros și cu o caciulița pe cap. Daca unii au admirat frumusețea micuții, altora, alt detaliu le-a atras atenția. Prietenii virtuali au fost de parere ca actrița a exagerat atunci cand a imbracat-o pe Rita așa gros. „Numai in…

- O romanca, Mihaela Cornienco, din Focșani, a cerut in instanța dreptul de a primi ajutoare sociale pentru creșterea copiilor de la Marea Britanie, deși n-a locuit niciodata acolo, a anunțat thesun.co.uk . Ea a cerut acest ajutor social, fiindca soțul ei lucra in Leeds, ca inspectator in industria alimentara.…

- O femeie in varsta de 47 de ani a fost oprita in timp ce circula cu o mașina pe raza comunei Frumușica, din județul Botoșani. Femeia era intr-o evidenta stare de ebritate, fapt remarcat imediat de oamenii legii. Aceștia au invitat-o sa sufle in fiola, iar rezultatul i-a uimit, a informat botosaninews.ro…

- Romania mai are multe de facut pentru a incuraja utilizarea masinilor electrice, a afirmat, luni, ministrul Energiei, Anton Anton, precizand ca nu a putut merge cu un astfel de vehicul de la Bucuresti la Constanta intrucat, pe acest drum, nu exista nicio statie de alimentare.

- Adrian Alexandrov, concubinul Elenei Udrea, a avut o intervenție telefonica, vineri seara, la Romania TV, unde a discutat despre ce se intampla cu fosta consiliera a lui Traian Basescu. Arestata pentru doua luni de zile, Udrea se afla intr-o pușcarie unde nu are parte de un tratament preferențial,…

- Amalia Enache spune ca ar opri timpul in loc, pentru a se bucura cat mai mult de aceasta perioada, in care fiica sa a inceput sa lege propoziții. Știrista, care s-a intors recent, la PRO TV , se considera o norocoasa, pentru ca nu se afla in categoria mamelor carora jobul le ocupa toata ziua. De mai…

- Abia revenit la prima reprezentativa din cauza unor indelungate probleme, Vlad Chiricheș, capitanul naționalei, are din nou parte de ghinion. Aparatorul lui Napoli a calcat greșit in minutul 28 al meciului cu Muntenegru, a cazut fara sa fie atins și nu a mai putut continua partida, acuzand dureri mari…