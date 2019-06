Adelina Pestriţu, prima imagine în rochia de mireasă FOTO Adelina Pestrițu a dezvaluit ca va purta doua rochii de mireasa pe 20 iulie. Ținuta pe care o va imbraca la biserica va avea o trena superba, iar seara, la petrecere, ea va avea o rochie stralucitoare. La nunta vedetei vor fi șase domnișoare de onoare, care vor purta rochii roz pal, insa, ținutele nu au aceeași croiala. Adelina Pestritu, REACTIE SOCANTA dupa ce o fana i-a spus ca arata ca un TRANSSEXUAL "O rochie va fi cu trena. Voi veni cu domnișoarele de onoare, pentru ca și ele vor trebui sa probeze rochiile. Vor avea aceeași culoare, dar nu același model – nu am vrut sa fie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

