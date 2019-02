Adelina Pestritu lanseaza hanorace si geci de jeans ce pot fi purtate cu rochia de mireasa

Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestritu a lansat colectia speciala Wonderland By Eda in luna iubirii, inspirata din trairile din cea mai frumoasa perioada a vietii ei. Cum anul acesta urmeaza sa se casatoreasca, Adelina a dedicat noile tinute mireselor de anul acesta si femeilor indragostite....

- Adelina Pestrițu a fost rasfațata de iubitul sau de ziua ei de naștere. Vedeta a primit o pereche de incalțaminte de firma. E petrecere mare pentru Adelina Pestrițu sambata aceasta. Fosta prezentatoare de televiziune implinește 32 de ani și are parte de o petrecere pe cinste, alaturi de prieteni, la…

- Adelina Pestrițu se pregatește sa imbrace, din nou, rochia de mireasa. Fosta prezentatoare de televiziune a dezvaluit cand va avea loc nunta cu Virgil Șteblea, partenerul sau de viața și tatal fetiței sale, Zenaida. Adelina Pestrițu, in varsta de 32 de ani, a mai fost casatorita cu Liviu Varciu, insa…

- Frumoasa vedeta nu a dorit sa-si sacrifice confortul in numele modei, nici macar cu ocazia premiilor Golden Globes, un eveniment de anvergura al cinematografiei. Actrita din The Good Place a purtat o rochie roz superba, de la Monique Lhuillier pentru ceremonia de aseara, insa pentru ca i-a fost foarte…

- Dupa valul de critici pe care l-a primit in urma uneia dintre ținutele purtate la botezul fetiței ei, Adelina Pestrițu a decis sa-și argumenteze alegerea. Vedeta a starnit controverse pe rețelele de socializare, dupa ce a publicat mai multe imagini de la frumosul eveniment, in care aparea imbracata…

- De 1 Decembrie, Adelina Pestrițu și-a surprins fanii cu o fotografie care a topit inimile tuturor. Vedeta a imbracat-o pe micuța Zenaida intr-un superb costum popular romanesc și a publicat imaginea pe Facebook. „O , Doamne ce frumusețe!La mulți ani, Romania!”, „Doamne, zici ca e o papusica foarte frumoasa”,…

- Jana Moreels, 25 de ani, și-a dorit sa slabeasca pentru ziua nunții ei, astfel ca facut o operație de bypass gastric. Din cauza complicațiilor, ea a murit chiar in ziua in care ar fi trebuit sa-și aleaga rochia de mireasa. Tanara a decis sa faca operația de micșorare a stomacului dupa ce a fost frecvent…

- A fost show luni seara! Catalin Botezatu a revenit pe scena modei autohtone cu noi modele de chiloți, dar și de ciorapi, prezentate in fața mai multor vedete ale show-bizului mioritic. La sfarșitul unui an bogat in evenimente, in care a stat mai mult pe afara decat in țara , Catalin Botezatu a lansat…