Virgil Steblea si Adelina Pestritu formeaza un cuplu de aproximativ un an.

Virgil Steblea este un tanar cunoscut in lumea mondena a Capitalei. Este un om de afaceri prosper, cu relatii in high-life-ul bucurestean. Virgil Steblea a locuit multi ani in Germania, unde si-a facut o afacere profitabila. Ca si Adelina Pestritu, este pasionat de tatuaje si are o multime de desene permanente pe corp.

Adelina Pestritu, HARTUITA de un burlac celebru al Romaniei. S-a lasat cu dosar si s-a ajuns in INSTANTA

Virgil Steblea si Adelina Pestritu vor deveni parinti peste aproximativ sase…