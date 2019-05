Stiri pe aceeasi tema

- Artista britanica Adele a rupt tacerea dupa desparțirea de soțul ei, Simon Konecki, printr-un mesaj postat pe platforma online Instagram, relateaza contactmusic.net, potrivit Mediafax.Cantareața a postat un colaj cu doua ipostase diferite in care a fost surprinsa. Intr-una dintre poze, ea…

- Cantareata britanica Adele se gandeste deja la 30 de ani sa inceapa o noua viata, dupa divortul de Simon Konecki, relateaza online ziarul spaniol El Periodico. Presa britanica asigura ca Adele va lansa un nou album anul acesta. Este vorba despre un material pe care il inregistreaza de cateva luni la…

- Adele, 30 de ani, are deja o noua relație dupa ce s-a desparțit de soțul ei, Simon Konecki. Barbatul care a intrat recent in viața starului pop este un american, insa nu se știu prea multe despre identitatea noului ei iubit, scrie realitatea.net.

- Starul din „Fifty Shades of Grey”, Jamie Dornan, a devenit tata pentru a treia oara. Vestea a fost data de soția actorului, cantareata britanica Amelia Warner. Bucurie mare in familia lui Jamie Dornan , actorul care l-a interpretat pe Christian Grey in controversata serie „ Fifty Shades of Grey / Cinzeci…

- Ed Sheeran s-a insurat cu iubita sa din copilarie, Cherry Seaborn, in cadrul unei ceremonii secrete oficializata pe proprietatea cantarețului, chiar inainte de Craciun. La nunta nu a fost invitata nicio vedeta, pe lista invitaților aflandu-se doar prieteni din școala, familia și un preot. O sursa apropiata…

- Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au casatorit in luna decembrie a anului trecut , insa nu au vrut sa dezvaluie prea multe detalii referitoare la acest eveniment. La doua luni de la marele eveniment, artista a postat, in premiera, fotografii de la nunta lor pe Instagram. View this post on Instagram…