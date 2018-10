Stiri pe aceeasi tema

- Francesca Tuzzolino, o tanara care s-a nascut in Italia, dar a carei mama este romanca, a facut un adevarat spectacol pe scena „X Factor”. Concurenta a impresionat cu o interpretare extraordinara a piesei „Someone like you” a cantareței Adele.

- Ștefan Banica, unul dintre cei patru jurați “X Factor”, va avea parte de momente emoționante in cadrul celei de-a șasea ediții a show-ului, difuzata diseara, de la ora 20.00, la Antena 1. Artistul marturisește ca s-a regasit cumva in povestea unuia dintre concurenți. Ștefan Banica, dezvaluire neașteptata…

- Lorena și Larisa sunt doua dintre concurentele care pașesc pe scena X Factor, in cea de-a șasea ediție a show-ulu, difuzata marți seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Cele doua sunt surori și sunt convinse ca trofeele pe care le dețin sunt dovada clara a talentului lor.

- Valentina Oleinic, o tanara in varsta de 15 ani din Chișinau, a cantat pentru prima data pe scena, la „X Factor”. Plina de aspirații, dupa ce a interpretat melodia „Wrecking Ball” a cantareței Miley Cyrus, adolescenta a luat juriul la intrebari, obținand marturisiri incredibile.

- Delia, Carla's Dreams, Horia Brenciu si Stefan Banica Jr., puși in fața unei apariții cu totul si cu totul speciale marțea aceasta, la „X Factor"! Bella Santiago, o tanara de 28 de ani, i-a pus pe jar pe cei doi prezentatori, apoi i-a

- Ca Delia este o artista cameleonica nu mai este de mult timp o noutate, dar de data asta jurata de la X Factor pare sa se fi intrecut pe sine. Aceasta a postat pe contul sau de Instagram cateva fotografii cu tinutele alese pentru primele zile de filmari ale noului sezon

- In urma cu doua saptamani, Joe Jackson, tatal lui Michael Jackson, a murit, dupa o lunga si cumplita lupta cu boala. El suferea de cancer la pancreas si a murit la doar cateva zile dupa ce a fost spitalizat. Janet Jackson, sora lui Michael si fiica lui Joe, care sustine un turneu in SUA in prezent,…