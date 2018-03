Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry marturisea in urma cu ceva timp ca nici nu vrea sa auda de casatorie. Ei bine, chiar daca nu a ajuns inca la acea etapa din viața ei, Cireșica s-a pozat alaturi de un tanar misteris de care este foarte indragostita.

- Gica Hagi a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de acum incolo nu va mai refuza propunerile venite din strainatate. “Cred ca de acum incolo nu o sa refuz. Nu mai conteaza ce am refuzat, ca nu a fost doar una, sunt mai multe. Au fost si propuneri de echipa nationala care participa…

- Oficialii FMi au avertizat marti oficialii romani despre faptul ca avem o problema cu deficitul, ca investitiiile publice promise nu se mai intampla. "Reprezentantii Fondului au mai vorbit vorbit si despre impredictibilitatea fiscala si au invocat posibilitatea de a solicita reforme dure, in cazul…

- O mașina a fost oprita, luni seara, astfel incat a obstrucționat accesul spre alte locuri de parcare, pe strada Pacii din Cetatea Alba Carolina. Un cititor a transmis, luni seara, pe adresa redacției, ca un șofer nu a ținut cont de marcaje, staționand mai multe ore cu mașina oprita ”de-a latul”, ceea…

- Se pare ca in viata fiecarei femei vine acel moment in care toate lucrurile importante, realizarile profesionale si propriile placeri, devin pe locul doi. Acest moment unic il traieste in prezent si diva care a jucat rolul de sotie a lui Liviu Varciu și pare sa fie nerabdatoare sa devina mama.

- Romania a cerut, oficial, tarilor din UE si NATO ajutor pentru a gasi anticorpii fara de care mii se oameni care sufera de boli rare sunt in pericol. Solicitarea de ajutor a fost activata luni seara, potrivit declaratiei ministrului Sanatatii, Sorina Pintea. “Este o solicitare de ajutor prin mecanismul…

- CCIAT organizeaza cel de-al doilea targ de joburi in cadrul proiectului LaborNet - Rețea pentru mobilitatea forței de munca in zona transfrontaliera. Acesta va avea loc pe 21 martie, la CRAFT.

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- Viceprimarul Cristian Niculae a explicat ca odata cu apariția Liniei Verzi vor disparea aproximativ doua sute de locuri de parcare de pe strazile Gheorghe Șincai și Dornei. Unde vor mai putea parca bistrițenii:

- Problema locurilor de parcare este acuta in Pitesti, ca de altfel in multe alte orase ale tarii. Cresterea exponentiala a numarului de masini face ca eforturile de amenajare a unor parcari la sol sa ...

- BERBEC Incearca in aceasta saptamana sa te ocupi mai mult de cei dragi, cu toate ca ai multe pe cap la serviciu. Nu pierde timpul cu alte activitati, pentru ca acum e momentul sa te axezi pe familie si sa le oferi tot ce ai. Intre tine si partenerul de viata exista o problema care nu mai suporta…

- Numeroase state occidentale au interzis fumatul in localuri, dar Austria a decis sa mearga pe alt drum. "Restaurantele trebuie sa hotarasca singure daca au sau nu nevoie de un spatiu pentru fumat, iar cetatenii...

- vezi galeria Proiectarea si autorizarea noului sediu central al Lidl Romania a durat doi ani, iar constructia inca doi ani. Cele doua corpuri de cladire insumeaza peste 12.000 de metri patrati utili, iar sediul in care lucreaza, din 22 ianuarie 2018, 312 angajati, beneficiaza de 234 de locuri de…

- Ministrul de Externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment foarte critic, riscand sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP, scrie agerpres.ro.

- Orice șofer timișorean știe cat este de greu sa gasești un loc de parcare cand vine seara acasa. De rezervat, ca simplu contribuabil, nu se poate, dar ce faci cand pe strada ta apar locuri... tabu? Nimic! Eventual, te uiți cum parcheaza, parca sa-ți faca in ciuda, cei pentru care rezervarea este posibila.…

- Dezbatere pe tema coruptiei in domeniul achizitiilor publice Augustin Lazar, procurorul General al Romaniei (stânga) și Laura Codruța Koveși, procurorul șef al DNA (dreapta), participa la dezbaterea cu tema 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata…

- Echipa manageriala a societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. informeaza, pe aceasta cale, cetatenii municipiului Ploiesti, cu privire la noile reglementari prevazute in propunerea de proiect privind aprobarea modificarii si completarii regulamentului pentru organizarea parcarilor publice…

- Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri cu tema: 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata de DNA. 'In general, cand vorbim de fenomene infractionale, abordarea acestora pleaca de la prevenire la combatere. Poate ati observat, noi am…

- Potrivit propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, adoptate in aceeasi forma cu a initiatorilor si de plenul Senatului, amenzile urmeaza sa fie de 300 - 800 de…

- Senatul a adoptat, luni, cu 88 de voturi „pentru” și 10 abțineri, o propunere legislativa care vizeaza majorarea amenzilor pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Potrivit votului senatorilor, cei care vor profera injurii in public vor fi sancționați cu 1.000…

- Potrivit propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, adoptate in aceeasi forma cu a initiatorilor si de plenul Senatului, amenzile urmeaza sa fie de 300 - 800 de…

- Zana Surprizelor, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior.

- Primaria orașului de pe Bega se arata interesata de realizarea de noi locuri de parcare, iar cel mai mare proiect din 2017 este aproape de finalizare in partea de sud a orasului, unde se amenajeaza 175 de noi locuri de parcare. In zona Strazii Pepinierei la noile parcari lucreaza Societatea de Drumuri…

- Pești – Leu Relația voastra pare perfecta din exterior, toata lumea va admira mai ales ca, in public, ați pozat mereu ca fiind un cuplu extraordinar. Insa acasa lucrurile nu stau tocmai la fel. De ceva timp au inceput sa apara discuții provocate de chestiuni minore, dar s-au finalizat prin…

- Salut deschis atitudinea, curajul și increderea celor aproximativ 100.000 de protestatari din intreaga țara, care au ținut sa marcheze nonviolent inca un an cu PSD-ALDE la guvernare, cu Klaus Iohannis la Cotroceni, cu trei partide de opoziție dezbinate, sufocate de propriul orgoliu și cu un UDMR pregatit…

- Conducerea SGU Ploiești a anunțat incetarea valabilitații permiselor de parcare eliberate pentru 2017, incepand de miercuri. "Urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 108/05.12.201, privind creșterea eficienței serviciilor oferite de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești…

- Urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 108/05.12.2017, privind creșterea eficienței serviciilor oferite de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești S.R.L, aducem la cunoștința opiniei publice faptul ca valabilitatea permiselor de parcare, eliberate in anul 2017, a incetat. Astfel, incepand…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti implicata…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 256 de locuri de munca, din care: – 8 pentru Post-ul 256 de locuri de munca vacante, la acest moment, in baza de date AJOFM Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Relația dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan este una de tensiune maxima sau cel puțin asta arata ultimele ieșiri publice ale celor doi. In timp ce Carmen Dan a ieșit cu un mesaj foarte dur la adresa polițiștilor și a cerut demisii pe banda rulanta, Mihai Tudose i-a laudat…

- Drumarii gorjeni pregatesc peste 1.500 de locuri de parcare pentru stațiunea turistica Ranca. Reprezentanții Sectiei Targu Jiu a Drumurilor Nationale intervin cu utilaje pentru amenajarea de locuri de parcare la intarea in statiune, in zona Releului, a heliportului si in fata Muzeului civilizatiei montane…

- Municipiul Baia Mare, prin Serviciul Public Ambient Urban (SPAU), a pus in vanzare incepand cu data de 3 ianuarie 2018, abonamentul anual pentru parcarile publice de pe raza orașului nostru. Prețul unui abonament anual, valabil in toate parcarile publice de pe raza municipiului Baia Mare, este de 100…

- In perioada urmatoare, Primaria Municipiului Baia Mare va demara un concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor funcții publice: 1. Director Executiv Direcția Comunicare, Cultura, Sport, Tineret Pentru a putea participa la concursul de recrutare, candidații trebuie sa indeplineasca urmatoarele…

- Lipsa locurilor de parcare e o problema peste tot prin marile orașe, dar mai nou pare o problema și pe drumurile de la țara, mai ales atunci cand orașenii cu prorpiul cod rutier cuceresc zone noi unde vor sa-și faca simțita prezența cu orice preț.

- Pe 21 decembrie 2017 s-a deschis noul magazin Lidl la Tulcea. Amplasat pe strada Victoriei nr.99 (in spatele blocului Pelican) magazinul este unicat in Romania si al doilea din Europa, dupa cel din Barcelona. Noul magazin se anunța a fi cel mai modern din toata rețeaua de magazine Lidl din Romania,…

- Aflat alaturi de Radio Zu, in Piata Universitatii, Connect-R a transmis un mesaj emotionant publicului. Iubitul cantaret vorbeste despre inlaturarea rasismului, intrucat si romii sunt tot oameni.