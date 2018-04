Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 27 martie, o femeie din judetul Bacau a murit din cauza gripei. „S-a inregistrat un deces la o persoana, in varsta de 51 de ani, nevaccinata, din mediul urban, confirmata cu virusul gripal tip B, avand conditii medicale preexistente. Pacienta a fost internata la Spitalul Municipal de Urgenta…

- Medicii au confirmat virus gripal la alte doua femei de peste 70 de ani, una din Bucuresti si una din Bihor, care au murit in ultimele zile. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns, astfel, la 114, transmite News.ro . Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)…

- Potrivit datelor anuntate marti de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul deceselor a ajuns la 107, dupa ce doua femei si un barbat au murit din cauza gripei in ultimele 24 de ore....

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in acest sezon a ajuns la 100, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din aceasta cauza este o femeie de 78 de ani din judetul Alba. Femeia avea si alte probleme de sanatate si nu era vaccinata antigripal. In…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale…

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 84, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, Agerpres.Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si nu…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 80, in aceasta iarna, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 80, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata…

- Gerul care s-a abatut asupra Sucevei de la finele lunii februarie si pana in weekend a facut patru victime, fiind vorba de cazuri confirmate oficial de autoritati sau unde exista indicii serioase ca decesul a survenit din cauza gerului.

- David Astori, capitanul Fiorentinei, a decedat in cursul nopții de sambata spre duminica, la numai 31 de ani! El a fost gasit fara suflare intr-o camera a hotelului “La’ di Moret” din Udine, unde echipa viola trebuia sa joace astazi in campionatul Italiei. Ca urmare a acestui tragic eveniment, partida…

- Cel putin cinci persoane au murit in nord-estul Statelor Unite vineri, unde vantul a batut cu 129 de kilometri pe ora, iar strazile din Boston au fost inundate din cauza furtunii, afectand zborurile si serviciile de transport feroviar, relateaza Reuters.

- Un baiețel in varsta de numai 3 ani a murit, chiar in brațele mamei sale, la 40 de minute dupa ce anunțase ca “abia așteapta sa mearga la culcare”. Este vorba despre Alby Davis, care s-a stins din cauza unei mingiuțe de plastic care i-a ramas blocata in gat.

- Numarul deceselor provocate de gripa in Romania a ajuns la 65. Doar in ultimele cinci zile, 11 oameni au murit dupa ce au contractat virusurile de tip A si B.Cel mai recent caz a fost inregistrat in judetul Cluj. Gripa face ravagii si in Ucraina.

- Valul de ger siberian care a lovit continentul european a facut victime in mai multe țari și se așteapta ca bilanțul sa continue sa creasca in condițiile in care apogeul va fi atins in cursul zilei de marți și temperaturile deosebit de scazute vor fi inregistrate și

- Actrita indiana Sridevi Kapoor a murit la varsta de 54 de ani in urma unui stop cardiac, conform BBC. Actrita era considerata prima vedeta din industria de film indiana dominata de barbati.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, luni, ca alte trei persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 75 si 79 de ani si o femeie de 49 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total a ajuns la 57. …

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, vineri, ca alte doua persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 62 si 58 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total al deceselor a ajuns la 52.

- 47 de persoane au murit din cauza gripei. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a facut primele declarații, in cadrul ședinței Uniunii Naționale a Președinților de Consilii Județene din Romania (UNCJR). Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei este de 47, potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in cazul femeii in varsta de 61 de ani, din judetul Bihor, a fost confirmat virusul gripal tip A. Ea avea si alte afectiuni si nu era vaccinata antigripal. Barbatul de 84 de ani era din judetul Salaj,…

- In realitate, actorul se simte foarte bine. Franck Stallone, fratele lui Sylvester Stallone, a reacționat vehement vazand rumoarea de pe rețelele de socializare: "Ce fel de minte cruda și bolnava sa ai incat sa te gandești sa postezi astfel de lucruri? Oameni de felul acesta sunt tulburați mintal…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp.…

- Circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018.

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virusul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi.

- Un incendiu puternic a cuprins o casa din comuna suceveana Vatra Moldovitei. Pompierii au reusit sa stinga flacarile dupa mai multe ore, stabilind ca focul a pornit de la instalatia electrica improvizata. Din nefericire, in interiorul casei, pompierii au gasit trupul carbonizat al proprietarului, un…

- Relationarea este unul dintre cele mai importante lucruri care ne definesc ca fiinte umane, fie ca vorbim de relatia de cuplu, de familie, de prietenie, de serviciu sau de orice alt gen de relatie. Desigur ca putem trai si singuri, doar ca menirea noastra este una sociala, relationala, suntem genetic…

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, unul dintre cei mai vechi si apreciati jurnalisti, a pierdut lupta cu viata la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Vestea a venit ca un soc pentru toata lumea. Cauza decesului nu a fost facuta publica. A

- Nicole Finn, o femeie in varsta de 43 de ani din Statele Unite, a primit inchisoare pe viața, dupa ce aceasta și-a infometat cei trei copii adoptați, fapt ce a dus la moartea unei fete de 16 ani.

- Este a treia victima de la inceputul sezonului. 50 de oameni bolnavi de gripa sunt internati numai la Institutul Matei Bals din Capitala si 35 de persoane au fost identificate cu infectii respiratorii acute si gripa, la nivel national, doar in ultimele 24 de ore.

- Val de tragedii in Suceava in aceasta iarna. Sapte persoane au incetat din viata din cauza frigului naprasnic, printre victime aflandu-se si un copil de doar doi ani si patru luni. Primul deces din cauza hipotermiei din sezonul rece 2017-2018 a fost inregistrat in data de 31 octombrie 2017 in cazul…

- Sezonul rece a adus, din pacate, situații in care șapte oameni, printre care și un copil, au murit din cauza frigului. Directorul adjunct al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Catalina Zorescu, a declarat, ieri, in conferința de presa, ca primul caz de deces din cauza hipotermiei din ...

- Elvis Presley ar fi implint varsta de 83 de ani, daca n-ar fi murit acum 40 de ani. Ramane insa regele Rock’n’Roll-ului fara doar și poate. Elvis a fost cunoscut nu doar pentru muzica sa ci și pentru excesele sale culinare.

- Este stare de urgenta in mai multe state americane. Ciclonul-bomba, asa cum a fost numit, a lovit deja nordul si estul Statelor Unite. Sunt deja 18 oameni ucisi de ger, iar ninsorile si viscolul vor inrautati situatia. Se anunta temperaturi extreme. Americanii nu au mai trait de zeci de ani o asemenea…